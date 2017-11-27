Цены на бензин в Кыргызстане продолжают расти

В течение последних двух месяцев цены на все виды топлива повысились на полтора сома и продолжают расти. Причиной роста цен на бензин и дизтопливо стало превышение беспошлинного ввоза топлива в Кыргызстан.

В Бишкеке цена на наиболее закупаемый водителями бензин марки АИ-92 в ноябре составила 40,6 сомов за литр. В конце сентября цена на заправках «Газпрома» на эту марку топлива была 39 сомов за литр.

Цена на бензин марки АИ-95 в ноябре составила 43,5 сома за литр, когда в сентябре водители за литр этого топлива платили 41,5 сомов.

Стоимость дизельного топлива составила 38,5 сомов, в сентябре оно стоило 37 сомов.

Исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Улан Кулов сообщил, что Кыргызстан превысил лимит беспошлинного ввоза дизтоплива из России и поэтому цены на него повысились. По его словам, теперь нефтетрейдеры вынуждены оплачивать пошлину в $28,8 за тонну дизельного топлива в Кыргызстан.

Кроме того, цены на другие виды бензина выросли, потому что российские заводы подняли стоимость нефтепродуктов.

Кыргызстан может беспошлинно ввозить 490 тысяч тонн дизельного топлива и 470 тысяч тонн бензина в год. Однако Россия, как основной поставщик нефтепродуктов в Кыргызстан, пока не одобрила заявку кыргызских нефтетрейдеров на декабрь о беспошлинном ввозе.

Премьер-министр Сапар Исаков 25 ноября поручил Госагентству антимонопольного регулирования не допускать необоснованного повышения цен на бензин и уголь в стране.

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