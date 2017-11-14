Нефтетрейдеры ожидают рост цен на бензин в Кыргызстане

Кыргызстан превысил лимит беспошлинного ввоза нефтепродуктов из России, поэтому нефтетрейдеры приостановили поставки топлива в страну — по информации Ассоциации нефтетрейдеров, это может привести к повышению цен на бензин, если поставки не возобновятся.

Исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Улан Кулов сказал в интервью Kloop.kg, что Кыргызстан превысил лимит на беспошлинный ввоз топлива из стран ЕАЭС, что привело к росту цен на топливо в стране.

Почти за месяц стоимость бензина разных марок выросла, примерно, на 1 сом. Например, наиболее потребляемый бензин марки АИ-92 сейчас стоит 40 сомов на заправках «Газпромнефть-Азия», когда его стоимость была 39,4 сома в середине октября.

Сейчас топлива в Кыргызстане, по прогнозам нефтетрейдеров, хватает, примерно, на месяц: бензина — на 30 дней, дизельного топлива — на 20.

«По нашим данным, у нас еще есть запас на поставку. Но система учета у российской таможни другая, по их данным мы превысили [лимит на беспошлинную поставку топлива]», — сказал Кулов.

По его словам, бизнесмены будут вынуждены оплачивать пошлину в $28 за тонну при ввозе топлива в Кыргызстан, что, в свою очередь, влияет на розничную стоимость бензина на заправках.

Поэтому нефтетрейдеры пока приостановили ввоз нефтепродуктов, ожидая реакции от кыргызского правительства. «Сейчас мы обратились в правительство по этому вопросу и ждем ответа», — сказал Кулов.

Директор ассоциации также говорит, что рост цен может быть связан еще и с подорожанием топлива на российских заводах, где нефтетрейдеры его покупают, и с общим повышением цен на нефть.

По словам Кулова, Кыргызстан может беспошлинно завозить 490 тысяч тонн топлива. Однако Россия — как основной поставщик нефтепродуктов в Кыргызстан — пока не одобрила заявку кыргызских нефтетрейдеров на декабрь о беспошлинном ввозе.

О проблемах с поставками топлива публично на заседании парламента сообщил депутат Исхак Пирматов. Он заявил 9 ноября, что из-за проблем с поставками топлива в стране осталось на две недели.

Госкомитет промышленности Кыргызстана отреагировал в тот же день, опровергнув информацию депутата. Однако позже сообщил, что запасы «остались на месяцы» и власти Кыргызстана проводят переговоры с Россией о бесперебойных поставках нефтепродуктов.

Беспошлинный ввоз нефтепродуктов — льгота для стран-участниц ЕАЭС, однако для каждой страны прописан лимит. Россия — основной поставщик топлива для Кыргызстана. Ежегодно Кыргызстан потребляет более 1 млн тонн ГСМ.

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