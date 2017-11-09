Госкомитет промышленности: Запасов нефтепродуктов в Кыргызстане достаточно

В Госкомитете промышленности сказали, что запасов ГСМ в стране «хватит на месяцы». Депутат парламента Исхак Пирматов заявил, что запасов нефтепродуктов в Кыргызстане хватит только на две недели из-за того, что прекратились поставки из России.

Новость обновлена в 18:14

В Госкомитете промышленности и энергетики Кыргызстана заявили, что имеющихся объемов ГСМ в стране «хватит на месяцы».

«Госкомитет промышленности Кыргыстана проводит переговоры с Россией по бесперебойным поставкам ГСМ», — сказано в сообщении.

Депутат парламентской фракции «Бир Бол» Исхак Пирматов на заседании парламента 9 ноября заявил, что поставки беспошлинного ГСМ (нефтепродуктов) в Кыргызстан прекратились из-за превышения индикативного баланса. По его словам, топливо не поступает в страну с 19 октября.

Депутат заявил, что запасов ГСМ в стране хватит еще на две недели, то есть, до 23 ноября.

«Ассоциация нефтетрейдеров и правительство не дают никакой информации, продолжают работать, будто ничего не происходит. Тогда нужно открыто сказать населению, что с такого-то числа ГСМ подорожает», — сказал он.

По его словам, если Кыргызстану вскоре придется покупать нефтепродукты с учетом пошлин, то цены на топливо повысятся на 2,5 сома.

В Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана журналисту Kloop.kg отказались прокомментировать эту информацию.

В конце 2016 года Россия отменила пошлины на поставку горюче-смазочных материалов (ГСМ), среди которых бензин, дизельное топливо, сырая нефть и смазочные материалы.

Ежегодно Кыргызстан потребляет более 1 млн тонн ГСМ.