Открытие памятника актеру и художнику Суйменкулу Чокморову с восточной стороны кинотеатра «Ала-Тоо» в Бишкеке 9 ноября.

В столице Кыргызстана 9 ноября торжественно открыли памятник актеру и художнику Суйменкулу Чокморову. Статую установили на проспекте Чуй с восточной стороны кинотеатра «Ала-Тоо». На открытие памятника приехал премьер-министр Сапар Исаков.

Суйменкул Чокморов пришел в кино из живописи. Его кинодебют — фильм Болота Шамшиева «Выстрел на перевале Караш» 1969 года. После этого долгое время без него не обходился почти ни один кыргызский фильм. В фильмографии Чокморова около 20 картин.

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik

Чокморов — единственный среди своих коллег в бывшем СССР, кто был четырежды удостоен диплома Союза кинематографистов за лучшую роль — в 1969, 1972, 1974 и 1978 годах.

Даже такой успех в кино не заставил Чокморова бросить живопись — всего его перу принадлежат около 800 картин. Его работы хранили у себя режиссер Акира Куросава, актер Тосиро Мифуне, экс-президент России Борис Ельцин и бывший глава Олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч.

Суйменкул Чокморов умер на 53-м году жизни 26 сентября 1992 года. В 2006 году в Кыргызстане в честь него выпустили почтовую марку, а с 2009 года его портрет можно видеть на купюре в 5000 сомов. Также в честь него названа улица в Бишкеке.