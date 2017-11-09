Международный онлайн-сервис «Яндекс.Такси» начал работать в Бишкеке. Такси можно будет заказать только через интернет, а оплачивать придется не только посадку и километраж, но и время поездки.

Сервис «Яндекс.Такси» работает в партнерстве с другими городскими службами такси.

В пресс-службе компании «Намба Такси», которая является партнером нового сервиса, сказали, что в Кыргызстане пока нет офиса «Яндекс.Такси».

«Он работает через агрегаторов. Это не только “Намба Такси”, но мы крупнейший и самый первый их агрегатор», — сказали в пресс-службе.

Такси можно будет вызвать лишь через приложение, которое уже доступно для кыргызстанцев на разных языках. Сейчас «Яндекс. Такси» может предложить свои клиентам свыше 500 машин.

Чтобы получить доступ к заказам, водителям необходимо проходить проверку каждые три дня.

«Каждые три дня идет фотоконтроль — это проверка документов и состояния машины. Водитель должен делать 10-12 фотографий со всех ракурсов и отсылать. Это проверяется вручную сотрудниками Яндекса. Если все в порядке, то водителя допускают к заказам Яндекса. Если есть сомнения, не допускают до устранения замечаний», — добавили в пресc-службе.

Стоимость посадки составляет 25 сомов, куда входят первые пять минут проезда. В дальнейшем каждая минута проезда обойдется в один сом, а каждый километр в 10 сомов. Вскоре сервис предоставит возможность заказывать такси класса люкс.

«Позже будут созданы отдельные категории. Если вам будет нужен “Гелендваген”, вы будете заказывать такси за более высокую оплату. Через месяц-два точно будет класс “комфорт”», — добавили в пресс-службе.

Яндекс Такси — онлайн-сервис для заказа такси через мобильные приложения, основанный в России в 2011 году.

Сервис работает в России, в Беларуси, Молдове, Украине, Армении, Грузии и Казахстане. В общей сложности к сервису подключено более 200 тысяч водителей.

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