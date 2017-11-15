Грузия: Демонстранты устроили акцию протеста на футбольном матче из-за «ЛГБТ-пропаганды»

Движение «Грузинский марш» устроило акцию протеста против вице-капитана сборной Грузии по футболу Гурама Кашия прямо на товарищеском матче с белорусской сборной в городе Кутаиси. Ранее на игре нидерландского «Витесса» Кашия вышел на поле с радужной лентой для кампании «Нет насилию!», а активисты обвинили его в пропаганде ЛГБТ в спорте.

Члены радикального движения «Грузинский марш» устроили беспорядки во время товарищеского матча между в сборными Грузии и Беларуси в городе Кутаиси.

Они ворвались на футбольное поле и сожгли радужный флаг, который является символом ЛГБТ-сообщества.

Также демонстранты требовали ухода Гурама Кашии из грузинской сборной из-за того, что он «пропагандирует гомосексуализм в футболе».

Акция протеста закончилась стычкой с полицией — протестующие выкрикивали оскорбления в адрес футболиста и бросали файеры.

После матча Гурам Кашия заявил, что по-прежнему поддерживает свободу человека и выступает против насилия.

«Я всегда поддерживал свободу человека, и я всегда против насилия, если этот человек не делает ничего плохого другим. Это мое видение», — сказал он.

Ранее Гурам Кашия, который является капитаном нидерландского футбольного клуба «Витесс», вышел на поле чемпионата Нидерландов с радужной лентой в рамках кампании «Нет насилию!», таким образом поддержав жертв насилия среди ЛГБТ.

На футболиста обрушился шквал критики в социальных сетях, некоторые активисты даже требовали исключения игрока из состава сборной Грузии.