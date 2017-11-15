Узбекистан: В Ташкенте умерли три девочки – возможно отравились шашлыком

В Ташкенте три сестры семи, шести и четырех лет скончались в больнице, предположительно от отравления. После употребления шашлыка у детей началась рвота и сильные боли, родители дали им лекарство от боли в животе.

В Ташкенте в ночь с 8 на 9 ноября, предположительно от отравления, друг за другом скончались три сестры — точная причина их смерти по-прежнему не озвучена.

Самой старшей из девочек было семь лет, а младшей — четыре года.

Как сообщает «Озодлик», накануне смерти сестры съели шашлык, который отец купил в местном кафе.

По словам отца девочек, шашлык ели все члены семьи, однако боли в животе и рвота начались только у детей.

Родители дали детям лекарства от боли в животе, купленные в местной аптеке, а после вызвали скорую.

Самая младшая умерла в ближайшей больнице ночью 8 ноября, девочек шести и семи лет в тяжелом состоянии отправили в инфекционную больницу другого района, где они и скончались утром 9 ноября.

После госпитализации была проведена экспертиза, также на проверку было отправлено лекарство, которое приняли девочки.

Правоохранительным органам пока неизвестна точная причина смерти, предположительно это отравление. Чем отравились девочки — шашлыком или лекарством, выясняют.

На время расследования смерти сестер местная шашлычная и аптека опечатаны.

По теме: