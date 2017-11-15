Авиакатастрофа под Бишкеком: Госорганы получат 30 млн из компенсации турецкой компании

Минфин выплатит ведомствам 30 млн сомов из компенсации от турецкой компании, которая владела рухнувшим под Бишкеком «Боингом-747» . Средства поступят на счета органов, которые занимались ликвидацией последствий авиакрушения.

Самое большое возмещение затраченных средств получит Минздрав — 20,4 млн сомов, в МЧС перечислят 9,4 млн сомов. В бюджет МВД поступит 284 тысячи сомов, Минтрансу перечислят 293 тысячи, а также 100 тысяч выплатят полномочному представительству правительства в Чуйской области.

Правительство не стало озвучивать полную сумму компенсации, выплаченной турецкой компанией Кыргызстану. Также власти держат в секрете суммы компенсаций, которые получили пострадавшие и родственники погибших во время крушения.

«Суммы компенсаций согласованы с пострадавшими. На сегодня все полагающиеся средства перечислены турецкой стороной в полном объеме. По просьбе самих пострадавших, из этических соображений и в целях безопасности принято решение воздержаться от озвучивания конкретных компенсационных сумм», — сказал 10 октября вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

Дети, которые остались сиротами или полусиротами, смогут снять перечисленные средства с банковского счета по достижению совершеннолетия.

Крушение самолета «Боинг-747» в поселке Дачи-СУ рядом с аэропортом «Манас» произошло утром 16 января 2017 года.

Жертвами стали 39 человек, в том числе 4 члена экипажа. Также были разрушены десятки домов. Власти Кыргызстана оценили ущерб в 186 млн сомов.

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