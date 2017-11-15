Бюджет Кыргызстан может потерять более 400 млн сомов из-за проблем на кыргызско-казахской границе

По данным министерства финансов, в бюджет Кыргызстана может не поступить 400-500 млн сомов из-за ситуации на кыргызско-казахской границе.

Министр финансов Адылбек Касымалиев заявил 13 ноября на заседании комитета парламента по бюджету, что Государственная таможенная служба должна была собрать в этом году 1 млрд 800 млн сомов.

Однако из-за проблем, которые возникли на границе с Казахстаном, «по таможенному направлению в бюджет может недопоступить 400-500 миллионов сомов».

По его словам, есть риск недополучения налогов на сумму в 2 млрд сомов. Правительство предоставило отсрочку для уплаты налогов предпринимателям, которые несут убытки из-за простоев на границе.

«По ситуации на границе риски увеличиваются, мы готовим пути решения», — сказал Касымалиев.

В ведомстве пока не могут назвать точную сумму, которая не поступит в бюджет Кыргызстана, потому что госорганы пока еще ведут подсчеты.

Дипломатический скандал

Ситуация на кыргызско-казахской границе усугубилась после критики президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. В частности, он обвинил их в «разворовывании» богатств страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

С 18 октября ситуация облегчилась, когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.

Однако вопрос упрощенного пропуска фур с грузами до сих пор не решен. На 13 ноября в заторе на кыргызско-казахской границе стояло более 400 фур.

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