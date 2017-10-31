Резкие высказывания и критика Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана не остались без внимания. Вскоре после слов кыргызского президента ситуация на кыргызско-казахской границе существенно осложнилась. Водители фур не могут пройти погранконтроль уже три недели, а бизнесмены несут убытки. В правительстве не знают, когда ситуация на границе вернется в норму.
С чего все началось?
Президент Алмазбек Атамбаев выступал на награждении учителей 7 октября. Он произнес перед собравшимися речь, в которой раскритиковал власти Казахстана.
В частности, Атамбаев обвинил их в «любви» к семье свергнутого кыргызского президента Курманбека Бакиева, а также в том, что они «разворовывают богатства» страны.
«И в среднем на одного гражданина Казахстана доходов в 10 раз больше, чем в Кыргызстане. А почему тогда пенсии Казахстана выше всего в полтора раза, а не в 10 раз, а тарифы выше в 5 раз? Потому что разворовывают богатства Казахстана. Они уходят не народу Казахстана», — заявил Атамбаев.
Таким образом Атамбаев отреагировал на встречу кандидата на пост президента Омурбека Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время предвыборной агитации.
Что сказали в Казахстане?
Казахская сторона не оставила без внимания слова кыргызского президента.
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой».
После этого казахская сторона усилила пограничный контроль, что привело к очередям и автомобильным заторам на границе. Грузовые фуры, которые раньше проходили границу за полчаса, теперь по несколько суток стоят в километровых пробках вдоль границы.
Власти объяснили эти меры тем, что по всему периметру казахстанской границы «проводится плановая пограничная операция» для выявления контрабандистов, террористов, и нарушителей миграционного законодательства.
Правительства пытались договориться?
Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков 18 октября посетил Астану с официальным визитом, чтобы обсудить ситуацию на кыргызско-казахской границе.
Исаков провел переговоры с главой правительства Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым.
По итогу встречи, казахские пограничники начали пропускать физические лица, легковые машины и пустые грузовики в «упрощенном режиме».
Долго ли мне придется стоять на границе, если я хочу попасть в Казахстан?
По последним сообщениям погранслужбы Кыргызстана, на контрольно-пропускных пунктах нет больших очередей, а легковые машины машины пропускают за 20 минут. Как сообщают очевидцы, на переход границы сейчас уходит около 30 минут.
А что с гружеными фурами?
До сих пор властям двух стран не удалось решить вопрос о прохождении груженых фур.
Погранслужба Кыргызстана сообщает, что на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» стоят около 500 грузовиков. В среднем, казахские пограничники пропускают около 100 фур в сутки.
Когда решится проблема на границе?
Кыргызское правительство пока не знает, когда решится вопрос о беспрепятственном прохождении товаров через кыргызско-казахскую границу.
Во время встречи глав правительств двух стран 18 октября было дано обещание в течение пяти дней решить проблему с фурами, для этого была разработана «дорожная карта».
Это соглашение должно было быть подписано властями двух стран на заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване 25 октября. Предполагалось, что оно должно решить оставшиеся вопросы на границе.
Однако министр экономики Кыргызстана Артем Новиков в тот же день заявил журналистам, что казахская сторона «не откроет» границу даже после подписания «дорожной карты».
«Сегодня Казахстан нас проинформировал, что даже с учетом подписания “дорожной карты” границы не откроются, свободного передвижения не будет. Поэтому подписание документа сегодня не состоялось», — сказал Новиков.
Исаков заявил, что граждане Кыргызстана должны «потерпеть».
До этого казахский премьер-министр Бакытжан Сагинтаев заявил, что действия Казахстана на границе направлены борьбу с «серым» импортом и на снижение объемов контрабанды из Китая. По его словам, самое большое количество контрабанды идет из Кыргызстана.
Сагинтаев заявил, что по вине Кыргызстана ЕАЭС потерял за 8 месяцев 2017 года 2,68 млрд долларов. Кыргызская сторона ответила, что со стороны Казахстана тоже идет контрабанда из Китая в ЕАЭС.
Какой ущерб несут перевозчики?
Новиков на совещании правительства 30 октября сообщил, что застрявшие на границе дальнобойщики в сутки теряют более $23 тысяч.
По его словам, границу они проходят в течение 5-6 суток. За это время общий убыток достигает $180 тысяч.
Казахские власти заявили, что оштрафовали перевозчиков из Кыргызстана на сумму в более 350 тысяч долларов.
Самым частым нарушением казахские власти называли отсутствие сертификата при перевозке скоропортящихся грузов.
Кто возместит убытки предпринимателям?
Правительство пока заявило только о налоговых послаблениях для предпринимателей.
Налоговая служба даст отсрочки по таможенным платежам, налогам и соцотчислениям для застрявших на кыргызско-казахской границе предпринимателей.
«Я хочу отметить, что предприниматели сразу не получат льготы и отсрочки. […] Мы постараемся сделать все в кратчайшие сроки, чтобы предприниматели знали — правительство переживает за них», — сказал Исаков.
Какие еще меры предприняли казахские власти в ответ на слова Атамбаева?
Министерство сельского хозяйства Казахстана «временно ограничило» ввоз молочной продукции для пяти молочных предприятий из Кыргызстана — под запретом оказались «Шин-Лайн», «И.П.Тууганбаев», «Талас-Сут», «Елимай» и «Ак-Сут».
Кроме того, в самом Казахстане проводятся проверки предпринимателей, у которых изымаются товары из Кыргызстана в случае, если были нарушены какие-либо нормы. Комитет ветконтроля уничтожил 29 октября 127 килограмм сыра из Кыргызстана.
Кроме того, в Кыргызстан перестал поступать казахский уголь.
Кыргызстан импортирует из Казахстана около 30% угля. Власти Казахстана объяснили запрет на продажу угля в Кыргызстан собственными нуждами. Цена угля в Кыргызстане из-за этого резко выросла.
Атамбаев заявил, что все ТЭЦ Кыргызстана должны быть переведены на местный уголь.
Обращалось ли правительство в международные органы?
Министр экономики Артем Новиков назвал действия Казахстана на границе «скрытым ограничением торговли». По его словам, ведомство 27 октября направило заявление на Казахстан в Евразийскую экономическую комиссию, чтобы решить вопрос с проблемами на границе.
«По поводу сроков решения данной ситуации, не могу назвать конкретных сроков. Название этой ситуации сложно подобрать, мы впервые сталкиваемся с таким ограничением. Тут более уместно использовать термин “скрытое ограничение торговли”», — сказал министр.
Комиссия еще не назначила точную дату рассмотрения заявления.
Также кыргызское правительство направило обращение во Всемирную торговую организацию 17 октября. Кабмин Кыргызстана считает, что Казахстан нарушает «ключевые» нормы соглашения по тарифам и торговле.
Рассмотрение обращения назначено на 10 ноября.
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