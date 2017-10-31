«И в среднем на одного гражданина Казахстана доходов в 10 раз больше, чем в Кыргызстане. А почему тогда пенсии Казахстана выше всего в полтора раза, а не в 10 раз, а тарифы выше в 5 раз? Потому что разворовывают богатства Казахстана. Они уходят не народу Казахстана», — заявил Атамбаев.