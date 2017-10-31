Столичная милиция ищет человека, который исписал аэрозольной краской восемь колонн здания «Илбирс» на площади Ала-Тоо. Сотрудники мэрии уже очистили все колонны от надписей.

В пресс-службе милиции сообщили, что они занимаются поиском и установлением личности нарушителя.

«Сейчас мы проводим юридическую оценку, чтобы установить было ли это административным правонарушением или чем-то другим», — сказали в милиции.

Юрист компании «Прецедент» Ильяна Жедигерова в интервью журналисту Kloop.kg сообщила, что автору надписей может грозить штраф от 10 до 25 тысяч сомов по статьям «Вандализм» или «Хулиганство».

Сделанные аэрозольной краской надписи «Лео», «Мека, я тебя л..» появились на колоннах ночью 30 октября. Сотрудники «Тазалыка» стерли их. Однако, 31 октября эти надписи снова оказались на колоннах здания.

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Фото: Светлана Федотова, «Спутник».