Новый маршрут будет проходить через кыргызский город Ош, который станет транзитным центром между Узбекистаном и Китаем.

Директор Госагентства автомобильного и водного транспорта Анарбек Бекмуратов заявил, что открытие нового маршрута грузоперевозок создаст дополнительные удобства для трех стран.

В Ташкенте 30 октября стартовал автопробег девяти грузовиков (по три из каждой страны), которые поехали по маршруту Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар.

Они уже пересекли кыргызский контрольно-пропускной пункт «Достук» и направились в китайский город Кашгар.

Ранее на кыргызско-узбекской границе состоялось двустороннее открытие пункта пропуска «Достук». Также Узбекистан ослабил контроль на границе.

О двустороннем открытии границы договорились президенты двух стран Шавкат Мирзиёев и Алмазбек Атамбаев во время официального визита главы Узбекистана в Кыргызстан 5-6 сентября.

Закрытие границ

Узбекистан в одностороннем порядке закрыл большинство контрольно-пропускных пунктов на границе с Кыргызстаном после революции 2010 года.

В июне 2010 года, когда на юге Кыргызстана произошел межэтнический конфликт, границу открыли.

Во время конфликта погибли более 400 человек. Тогда Узбекистан впустил в свою страну более 1000 беженцев из Кыргызстана. Затем границу снова закрыли.

Лишь в 2011 году Узбекистан открыл пункт пропуска «Достук», но усложнил порядок пересечения границы.

И хотя после этого по одному погранпосту заработали в Джалал-Абадской и Баткенской областях, основным местом перехода граждан через границу по-прежнему остается «Достук».

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