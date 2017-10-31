Новый маршрут будет проходить через кыргызский город Ош, который станет транзитным центром между Узбекистаном и Китаем.
Директор Госагентства автомобильного и водного транспорта Анарбек Бекмуратов заявил, что открытие нового маршрута грузоперевозок создаст дополнительные удобства для трех стран.
В Ташкенте 30 октября стартовал автопробег девяти грузовиков (по три из каждой страны), которые поехали по маршруту Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар.
Они уже пересекли кыргызский контрольно-пропускной пункт «Достук» и направились в китайский город Кашгар.
Ранее на кыргызско-узбекской границе состоялось двустороннее открытие пункта пропуска «Достук». Также Узбекистан ослабил контроль на границе.
О двустороннем открытии границы договорились президенты двух стран Шавкат Мирзиёев и Алмазбек Атамбаев во время официального визита главы Узбекистана в Кыргызстан 5-6 сентября.
Закрытие границ
Узбекистан в одностороннем порядке закрыл большинство контрольно-пропускных пунктов на границе с Кыргызстаном после революции 2010 года.
В июне 2010 года, когда на юге Кыргызстана произошел межэтнический конфликт, границу открыли.
Во время конфликта погибли более 400 человек. Тогда Узбекистан впустил в свою страну более 1000 беженцев из Кыргызстана. Затем границу снова закрыли.
Лишь в 2011 году Узбекистан открыл пункт пропуска «Достук», но усложнил порядок пересечения границы.
И хотя после этого по одному погранпосту заработали в Джалал-Абадской и Баткенской областях, основным местом перехода граждан через границу по-прежнему остается «Достук».
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