Кыргызский бизнесмен и известный меценат Бабур Тольбаев назвал феминизм «терроризмом», а женское лидерство «хренью». Представительница Бишкекской феминистической инициативы сочла его слова «опасными для общества».

Тольбаев — руководитель микрокредитной компании «Мол Булак» и известный в Кыргызстане меценат — дал интервью в передаче «Раз на Раз». Темой обсуждения были женщины, феминизм и отношение бизнесмена к многоженству.

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«Многие женщины хотят быть супербизнесвумэн, лидерами — это все хрень, извиняюсь. Феминизм — это терроризм, это та же форма радикализма», — ответил Тольбаев на один из вопросов ведущего.

По его мнению, женщинам необязательно получать высшее образование, а надо до 30 лет выйти замуж, чтобы «родить максимальное количество детей».

«Поэтому самый лучший MBA (степень магистра по бизнес-управлению — прим. редакции) для девушки — это выйти замуж, справляться с хозяйством, справляться с детьми и мужем. Поверьте, вот это навык никакой MBA не даст», — считает Тольбаев.

Ответы бизнесмена вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях — его начали критиковать за дискриминационные слова в отношении женщин, другие (преимущественно мужчины) поддержали влиятельного мецената.

«Заявления опасны для общества»

Представительница Бишкекских феминистических инициатив Айзат Шакиева считает заявления Тольбаева «ненавистническими по отношению к женщинам».

«Это очень мизогинисткое заявление, ненавистническое к женщинам. Такие заявления опасны для нашего общества, потому что с этим нужно бороться, и это ужасно, печально», — сказала она.

Шакиева также добавила, что не знает, будет ли их движение встречаться с Тольбаевым, чтобы обсудить с ним его заявления.

«Каждый второй в социальных сетях всякое может говорить. Я не знаю, почему его заявления так нашумели. Лично я бы не тратила энергию на этого человека, потому что нужно бороться с системой, это проблема общества», — сказала она.

Сам Тольбаев оказался недоступен для комментариев на момент публикации материала.

«Право на мнение»

Слова Тольбаева поддержала другая часть пользователей — Урмат Насыкулов написал, что бизнесмен «имеет право на собственное мнение».

«В исламе очень высока и значима роль женщины в обществе. Они имеют право и должны учиться, работать, но приоритетнее — семья. Наверное, это хотел сказать Бабур Тольбаев. Имеет право на собственное мнение. Вы имеете право не согласиться», — написал мужчина.

Другие попросили «не вырывать его слова из контекста» и «не поливать Тольбаева грязью».

«Не надо полностью обливать грязью, люди добрые. Он же сказал, мужчину надо оценивать только по тому, как он относится к женщинам. Он очень сильно ценит работу своей жены дома, и так далее», — написала Эркайым Джуматаева.

Блогер и гражданский активист Данияр Айтман в своем фэйсбуке назвал «террористом» самого Тольбаева. Он отметил, что из-за подобных заявлений в Кыргызстане вырастают мужчины, считающие женщин «существами второго сорта».

«Вы думаете, что если будете пренебрежительно говорить о женщинах, то все посчитают вас “очень крутым мужиком”? Ошибаетесь […] Пока не поздно возьмите свои слова назад. Извинитесь перед женщинами Кыргызстана. Пересматриваю, и каждый раз плеваться хочется», — возмутился Айтман.

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