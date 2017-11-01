Мужчина за рулем пикапа наехал на пешеходов и велосипедистов, а после врезался в детский автобус — погибло восемь человек, 11 ранены. Водитель пикапа был задержан на месте. По информации СМИ, это уроженец Узбекистана.
Водитель пикапа ехал по велодорожке на Нижнем Манхэттене, сбивая людей, после чего врезался в детский автобус.
На месте погибло шесть человек, еще двое погибли в больнице. Серьезные ранения получили 11 человек.
Среди погибших — граждане США, Бельгии и Аргентины.
Когда водитель, вооруженный двумя пистолетами, вышел из пикапа, полиция ранила его и задержала.
По информации информагентства Рейтер, водителем оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сайфуло Саипов. Ранее его уже задерживала полиция — за нарушение правил дорожного движения.
Наезд на пешеходов и велосипедистов признали терактом. Это было самое крупное нападение в Нью-Йорке после теракта 11 сентября 2001 года.
Американские СМИ пишут, что Саипов был вооружен травматическим оружием и пистолетом из пейнтбола, а машину взял напрокат.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что подозреваемый действовал в одиночку. Полиция не ищет его возможных сообщников.
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