Мужчина за рулем пикапа наехал на пешеходов и велосипедистов, а после врезался в детский автобус — погибло восемь человек, 11 ранены. Водитель пикапа был задержан на месте. По информации СМИ, это уроженец Узбекистана.

Водитель пикапа ехал по велодорожке на Нижнем Манхэттене, сбивая людей, после чего врезался в детский автобус.

На месте погибло шесть человек, еще двое погибли в больнице. Серьезные ранения получили 11 человек.

Среди погибших — граждане США, Бельгии и Аргентины.

Когда водитель, вооруженный двумя пистолетами, вышел из пикапа, полиция ранила его и задержала.

По информации информагентства Рейтер, водителем оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сайфуло Саипов. Ранее его уже задерживала полиция — за нарушение правил дорожного движения.

Наезд на пешеходов и велосипедистов признали терактом. Это было самое крупное нападение в Нью-Йорке после теракта 11 сентября 2001 года.

Американские СМИ пишут, что Саипов был вооружен травматическим оружием и пистолетом из пейнтбола, а машину взял напрокат.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что подозреваемый действовал в одиночку. Полиция не ищет его возможных сообщников.

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