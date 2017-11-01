В результате взрыва в центре Кабула погибли восемь человек, более десяти ранены. По информации полиции, смертником был 12-13 летний подросток.
Взрыв произошел в центре Кабула 31 октября в районе, где находятся посольства и правительственные здания.
По информации BBC, погибли четыре человека, Reuters пишет о восьми. Оба издания утверждают, что количество погибших может увеличиться.
Данные о раненых также разнятся — от 13 до 21 человека. СМИ считают, что число раненых может вырасти.
Полиция утверждает, что взрыв совершил смертник — им оказался 12-13-летний подросток.
Ответственность за взрыв взяла на себя группировка ИГИЛ.
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