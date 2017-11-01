Журнал Forbes опубликовал топ-10 самых богатых умерших знаменитостей. В нем шесть музыкантов, писатель, карикатурист, гольфист и физик-теоретик.

Самой богатой умершей знаменитостью признан «Король поп-музыки» Майкл Джексон.

Согласно Forbes, умерший в 2009-м году музыкант за 2017 год «заработал» своим наследникам 75 миллионов долларов США.

Большая часть из этих денег получена за композицию, которую используют Cirque du Soleil в своих постановках.

На втором месте рейтинга расположился гольфист Арнольд Палмер, который скончался в 2016 году. В ходе своей долгой карьеры он завоевал множество наград и получил прозвище «The King».

Он принес своей семье более 40 миллионов долларов США.

Но деньги его семья получает не за его заслуги в спорте, а за коктейль «Арнольд Палмер», права на которые Палмер приобрел при жизни.

Замыкает топ-3 американский художник Чарльз Шульц, который умер в 2000 году.

Родственники художника получили 38 миллион долларов США.

Эти деньги им заплатили за права на использование его произведений.

Шульц — американский художник-карикатурист, автор комиксов Peanuts.

На последней строчке в рейтинге Forbes расположился ученый Альберт Эйнштейн, который умер еще в 1955 году.

Автор теории относительности «заработал» 10 миллионов долларов США.

Между топ-3 и физиком теоретиком расположились в основном музыканты — Элвис Пресли — с доходом в 35 млн долларов, Боб Марли и его 23 млн, Том Петти с 20 млн, Принц с 18 млн, Джон Леннон и его 12 млн долларов.

В списке самых богатых умерших знаменитостей всего один писатель — Доктор Сьюз, заработавший за 2017 год 16 млн долларов.