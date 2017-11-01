Бермет Талант кызы: «Бабур головного мозга»

ЖЕНСКОЕ ЛИДЕРСТВО – ЭТО ХРЕНЬСчитает известный кыргызский бизнесмен Бабур Тольбаев. Я раньше думал, что Бабур Тольбаев – успешный менеджер и меценат, интересный человек. А теперь я думаю, что он просто болван. Вот идеи, которые с высоты своего социального статуса Бабур Тольбаев несет молодежи:"Женское лидерство – это хрень.. Лучший МБА для девушки – это выйти замуж.. Главный навык, которому должна научиться женщина – это смотреть за детьми, хозяйством и мужем… Главное достижение для женщины – нарожать как можно больше детей… Многоженство допустимо, потому что оно есть в Коране..70% женщин готовы стать вторыми женами… Жена спит по 3-4 часа в сутки, моет посуду, и меня носками не попрекает..Феминизм – это терроризм.."Простите, господин Тольбаев, но террорист – это вы. Из-за таких "ролевых моделей" как вы в Кыргызстане вырастают мужчины, которые считают женщин существами второго сорта и обращаются с женщинами как со скотом. Из-за таких мужланов как вы у наших девушек не хватает уверенности в своих силах. Какой бес потянул вас за язык болтать такую чушь на весь мир? Хотите быть кыргызским Трампом?Вы думаете, что если будете пренебрежительно говорить о женщинах, то все посчитают вас "очень крутым мужиком"?Ошибаетесь. Вы только опозорили себя перед адекватными людьми, которые хорошо думали о вас. А слава среди дегенератов – хуже позора.Пока не поздно возьмите свои слова назад. Извинитесь перед женщинами Кыргызстана.P.S. Пересматриваю, и каждый раз плеваться хочется.Он говорит девушкам: не думайте о работе и зарплате, рожайте детей, каждый ребенок рождается со своей долей (видимо от Аллаха).Ага, доля. Мы знаем эту долю. Недавно я постил видео об Акмоор, которую бросил муж, потому что она родила 4 девочек. И теперь она одна растит пятерых маленьких детей. Где же доля этих детей?