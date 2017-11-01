Бермет Талант кызы: «Бабур головного мозга»

Эта колонка опубликована на личной странице блогерки Бермет Талант кызы. Материалы, опубликованные в разделе «Мнение», выражают личную позицию их авторов.
С Бабуром Тольбаевым я познакомилась в 2011 году, будучи репортером ИА K-News. Тогда он только развивал свою микрокредитную компанию «Мол-Булак» в Кыргызстане и России и какое-то время был колумнистом для нашего издания.
Я хорошо помню их интересный проект «Мол-Булак Ферма», поддержку молодых артистов и студентов Enactus и его награду «Бизнес персона года» по версии журнала #OneMagazine.
Так вот, вся социальная ответственность и благотворительность – это пшик. Бабур Тольбаев, успешный бизнесмен и меценат, «новатор и человек, который мыслит не так, как все», – большой лицемер.
В последнем интервью передаче «Раз на раз» он рассуждает о женщинах (видео выложил Данияр Айтман).
Тольбаев утверждает, что «женское лидерство – это хрень», хотя весь его бизнес построен на адском труде женщин. Женщин в сельских местностях и женщин-мигранток из Центральной Азии в России, которые берут кредиты у «Мол-Булака» под огромные проценты – 30,9% – 38,9% годовых, чтобы прокормить свои семьи.
Приведу факты.
Согласно сайту компании, сегодня офисы «Мол-Булак» работают в России, Кыргызстане и Азербайджане. И их основные клиенты — женщины.
Женщины активно участвуют в процессе принятия решений в Компании. Женщины представлены в команде высшего руководства и играют ведущую роль в повседневных операциях.
Около 80% наших клиентов женщины. Мировая практика микрофинансирования показывает, что женщины более ответственны в финансовом плане и имеют больший процент возвратности. Больше чем мужчины, они склонны инвестировать увеличенный доход в семью и будущее своих детей.
В разделе «Истории успеха» – истории женщин. Прекрасных женщин, которые не ждут милости мужей и Аллаха, а берут инициативу в свои руки, находят займы и открывают свои небольшие бизнесы.
Вот как «Мол Булак» описывает историю успеха «железной леди» Зумратхон Парпиевой из Сузакского района Джалал-Абадской области.
… одна из наших лучших летних историй поведает нам об уникальной женщине, смелой, целеустремленной, умеющей ставить цели и достигать их несмотря ни на что.
Это ли не лидерство, Бабур?
Бабур Тольбаев – лицемер. Он утверждает, что «женское лидерство» – это хрень, хотя два его топ-менеджера и член Совета директоров – женщины.
«Женщинам не обязательно высшее образование», «Лучший МВА для женщины – это замужество до 30 лет», «Главное – выйти замуж и, насколько позволяет здоровье, нарожать больше детей» – говорит Тольбаев.
Наверное, он тогда должен сказать это в лицо своему директору по инвестициям Татьяне Воробьевой, которая имеет степень магистра права LLM от Louisiana State University, где она училась по программе Эдмунда Маски. Или своему исполнительному директору Айнагуль Самидиновой, которая имеет два высших образования. Или члену Совета директоров «Мол Булак Финанс» Людмиле Мишуковой, у которой тоже две степени по праву и экономике.
Все женщины, очевидно, делятся для Тольбаева на две категории: те, кто его обслуживает, как его жена, и те, за счет которых он наращивает свое богатство, как сотрудницы его компании и клиентки. Об амбициях Тольбаева можно судить по тому, как много на протяжении интервью он говорит о деньгах и восхищается олигархом Алишером Усмановым.
Тольбаев, к сожалению, не единственный мужчина, который считает, что его положение и состояние дают ему право унижать женщин.
И вот это чувство гендерного превосходства, подкрепленное деньгами и властью, может принимать уродливые формы, как в деле голливудского продюсера Харви Вайнштайна, который считал, что его положение давало ему право приставать к молодым актрисам и принуждать их к сексу.
В руках мужчин сконцентрировано мировое богатство и власть, это легко увидеть по количеству женщин и мужчин в любом рейтинге богатейших людей или руководителей государств.
Восемь мужчин владеют большим богатством, чем половина всего человечества. И большинство людей, находящихся за чертой бедности, – это женщины, согласно Oxfam.
Так сложилось, что исторически женщины – бедный пол. У нас зачастую меньше возможностей, нам платят меньше, нас не нанимают на работу, до нас домогаются, нас эксплуатируют. Нам с детства твердят, что родившись с вагиной, мы родились ограниченными в способностях, а наша главная задача – нравиться мужчинам.
«Ты – девушка, и твой потолок – рожать детей и вести хозяйство, пока твой муж с чувством собственного величия кричит с каждого угла о своей успешности».
Я не призываю сотрудниц «Мол Булака» уволиться, или клиенток – отказаться от услуг, потому что, к сожалению, в данном случае они финансово зависят от Тольбаева, и он прекрасно это знает.
Но я призываю как можно чаще, при каждом удобном случае, напоминать Тольбаеву, что он – успешный предприниматель, построивший бизнес на женщинах и провозгласивший поддержку их экономической активности (см. цитату в начале) своей миссией, – ЛИЦЕМЕР.
UPD. В первоначальной версии поста я писала, что Бабур Тольбаев был колумнистом K-News, где я работала в 2011-2012 гг. На самом деле, я не уверена, и могу в памяти путать его с другим предпринимателем, потому что колумнистами занималась я. Мне кажется, K-News удалил этот раздел совсем. В поиске отображаются только мои интервью с Тольбаевым и комментарий, что я брала у него.