В СМИ появилась информация о том, что инаугурация новоизбранного президента Сооронбая Жээнбекова назначена на 24 ноября. Церемония вступления Жээнбекова в должность президента впервые пройдет в госрезиденции «Ала-Арча».

Торжественная церемония вступления Сооронбая Жээнбекова в должность президента Кыргызстана планируется на 24 ноября, сообщил «АКИпресс» со ссылкой на собственные источники в аппарате президента.

Инаугурация Жээнбекова впервые должна пройти в госрезиденции «Ала-Арча», сообщило издание 24.kg. Согласно торжественной процедуре, избранный глава государства принесет присягу на Конституции.

Тем не менее, официально дата и место проведения церемонии еще не объявлены.

Торжественная церемония вступления нового президента в должность должна пройти до 1 декабря. Тогда же подходят к концу президентские полномочия Алмазбека Атамбаева.

Церемония инаугурации действующего президента Алмазбека Атамбаева проходила в Национальной Филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Победа Жээнбекова на выборах

Кандидат от провластной партии СДПК Сооронбай Жээнбеков победил на президентских выборах, которые прошли 15 октября. ЦИК объявил о его победе 30 октября.

Жээнбеков набрал 54,22 процента голосов избирателей. Его ближайший оппонент — бизнесмен Омурбек Бабанов — получил 33,49 процентов голосов и занял второе место.

Всего на выборы пришло 1 млн 697 тыс. 868 человек. Явка составила 56,34% от общего числа избирателей.

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