Парламентский комитет одобрил в третьем чтении поправки в Водный кодекс, разрешающие разработку месторождений на ледниках в исключительных случаях. Ранее любая деятельность, угрожающая таянию ледников, была запрещена.

Комитет парламента по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию одобрил в третьем чтении поправки в Водный кодекс, которые разрешают в «исключительных случаях» вести разработку месторождений на ледниках.

«Крупным налогоплательщикам и бюджетообразующим предприятиям в исключительных случаях разрешается деятельность, влияющая на состояние ледников, при условии максимально возможного уменьшения ущерба и осуществления постоянного контроля за состоянием ледников», — сказано в справке-обосновании.

В поправках пока не определен орган, который будет давать разрешение на разработку месторождения на леднике, однако указано, что должна быть проведена независимая экспертиза.

По словам вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева, решение было принято для того, чтобы деятельность «Кумтора» не останавливалась.

«Между парламентом и инициаторами поправок возник спор. Правительство согласилось с депутатами в том, что разработку на леднике Сары-Тор разрешать нельзя. Но на ледниках Давыдова и Лысый работы продолжатся. Тем более, от этих ледников практически ничего не осталось», — сказал вице-премьер-министр.

Эколог Эмиль Шукуров считает, что эти поправки были приняты только из личной выгоды парламентариев.

«Парламент не остановится пока не уничтожит всю нашу природу. Большинство их решений направлены против экологии. Плохо то, что большинство депутатов парламента — бизнесмены. На первом месте у них всегда стоит прибыль», — сказал эколог.

Депутаты должны будут рассмотреть поправки в трех чтениях на общих слушаниях.

Изменения в Водный кодекс были инициированы правительством еще в 2015 году. Они вызвали критику со стороны одной фракции в парламенте — «Ата Мекен». Депутаты этой фракции заявили, что поправки преследуют коррупционные цели.

Действующая редакция Водного кодекса прописывает особую охрану ледников государства. Сейчас запрещена любая деятельность, ускоряющая процесс таяния ледников, влияющая на их состояние или качество воды.

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