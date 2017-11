Международная телевизионная академия отказалась вручать премию «Эмми» актеру Кевину Спейси «в свете последних событий». Ранее актера обвинили в сексуальных домогательствах.

Академия не назвала конкретную причину своего отказа вручать премию актеру. В официальном заявлении в «Твиттере» говорится, что это произошло «в свете последних событий».

The International Academy has announced that in light of recent events it will not honor Kevin Spacey with the 2017 Intl Emmy Founders Award

— Intl Emmy Awards (@iemmys) October 30, 2017