Международная телевизионная академия отказалась вручать премию «Эмми» актеру Кевину Спейси «в свете последних событий». Ранее актера обвинили в сексуальных домогательствах.

Академия не назвала конкретную причину своего отказа вручать премию актеру. В официальном заявлении в «Твиттере» говорится, что это произошло «в свете последних событий».

Кевин Спейси должен был получить «Эмми» за заслуги в телеиндустрии на церемонии вручения в Нью-Йорке 20 ноября.

Обвинения в сексуальных домогательствах

Ранее актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. По его словам, 30 лет назад Кевин Спейси в нетрезвом состоянии приставал к нему на вечеринке. Тогда Рэппу было 14 лет, а Спейси — 26.

Кевин Спейси извинился перед Рэппом, сказав, однако, что не помнит домогательств. Кроме того, Спейси совершил каминг-аут, объявив о своей гомосексуальности.

«У меня были романтические встречи с мужчинами на протяжении всей моей жизни, и сейчас я выбираю путь мужчины-гея. Хочу справиться с этим честно и открыто — это поможет мне переосмыслить мою жизнь», — написал он.

Его признание встретило волну недовольства от ЛГБТ-сообщества. Активисты заявили, что каминг-ауты не должны использоваться как оправдание сексуальных домогательств.

Стриминговый сервис Netflix объявил о том, что производство сериала «Карточный домик», в котором Спейси исполнял главную роль, «отложено».

Кевин Спейси — американский актер, продюсер и сценарист. Свою карьеру он начал в театре, а в кино стал сниматься с 1995 года.

Он лауреат множества кинонаград, в частности его дважды награждали премией «Оскар». Среди других его наград есть «Золотой Глобус» и BAFTA. Спейси также был номинантом премий «Грэмми» и «Эмми».

Спейси известен своими ролями в фильмах «Семь», «Жизнь Дэвида Гейла», «Время убивать» и «Подозрительные лица», а также в сериале «Карточный домик».

Спейси никогда не был женат, свою личную жизнь он тщательно скрывал, что ранее приводило к слухам о его гомосексуальной ориентации.

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