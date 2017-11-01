Международная телевизионная академия отказалась вручать премию «Эмми» актеру Кевину Спейси «в свете последних событий». Ранее актера обвинили в сексуальных домогательствах.

Академия не назвала конкретную причину своего отказа вручать премию актеру. В официальном заявлении в «Твиттере» говорится, что это произошло «в свете последних событий».

The International Academy has announced that in light of recent events it will not honor Kevin Spacey with the 2017 Intl Emmy Founders Award — Intl Emmy Awards (@iemmys) October 30, 2017

Кевин Спейси должен был получить «Эмми» за заслуги в телеиндустрии на церемонии вручения в Нью-Йорке 20 ноября.

Обвинения в сексуальных домогательствах

Ранее актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. По его словам, 30 лет назад Кевин Спейси в нетрезвом состоянии приставал к нему на вечеринке. Тогда Рэппу было 14 лет, а Спейси — 26.

Кевин Спейси извинился перед Рэппом, сказав, однако, что не помнит домогательств. Кроме того, Спейси совершил каминг-аут, объявив о своей гомосексуальности.

«У меня были романтические встречи с мужчинами на протяжении всей моей жизни, и сейчас я выбираю путь мужчины-гея. Хочу справиться с этим честно и открыто — это поможет мне переосмыслить мою жизнь», — написал он.

Его признание встретило волну недовольства от ЛГБТ-сообщества. Активисты заявили, что каминг-ауты не должны использоваться как оправдание сексуальных домогательств.

Стриминговый сервис Netflix объявил о том, что производство сериала «Карточный домик», в котором Спейси исполнял главную роль, «отложено».

Production on the final season of House of Cards is suspended until further notice. — Netflix US (@netflix) October 31, 2017

Кевин Спейси — американский актер, продюсер и сценарист. Свою карьеру он начал в театре, а в кино стал сниматься с 1995 года.

Он лауреат множества кинонаград, в частности его дважды награждали премией «Оскар». Среди других его наград есть «Золотой Глобус» и BAFTA. Спейси также был номинантом премий «Грэмми» и «Эмми».

Спейси известен своими ролями в фильмах «Семь», «Жизнь Дэвида Гейла», «Время убивать» и «Подозрительные лица», а также в сериале «Карточный домик».

Спейси никогда не был женат, свою личную жизнь он тщательно скрывал, что ранее приводило к слухам о его гомосексуальной ориентации.

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