На фронтон бишкекского театра оперы и балета вернули три отреставрированные скульптуры. Фотографии разбитых скульптур, которые сняли с театра в августе, вызвали возмущение среди жителей Бишкека.

Установка скульптур на фронтоне театра завершилась утром 1 ноября. Директор театра Болот Осмонов обещал, что отреставрированные скульптуры установят в течение октября.

«Я надеюсь, что те люди, которые назвали нас вандалами и варварами, принесут извинения», — сказал Осмонов 12 октября, когда на театр установили первую отреставрированную скульптуру.

Снятие скульптур с театра вызвало возмущение у жителей Бишкека. В соцсетях опубликовали фотографии разбитых скульптур, которые лежали на земле перед театром.

Эти фотографии вызвали волну негодования и возмущения среди бишкекчан, некоторые из них назвали реконструкцию «актом вандализма».

у меня нет слов…хотя нет. есть.даже в осаждённом Ленинграде снимали и закапывали скульптуры, закрывали досками памят… Posted by Yulia Chalova on Tuesday, August 22, 2017

«Когда попытались разобрать скульптуры, они буквально сразу же развалились на части. Если бы еще несколько лет прошло, от небольшого толчка или сильного ветра они бы отваливались по частям», — говорил тогда директор театра.

По его словам, скульптуры стояли на фронтоне театра с 1955 года и за 62 года пришли «в негодность». На восстановление скульптур выделили 6 млн сомов.

Ремонт театра

В апреле 2016 года президент Алмазбек Атамбаев поручил правительству выделить более 37 млн сомов на реконструкцию Кыргызского национального театра оперы и балета.

Однако тендер со строительной компанией заключили только в декабре 2016 года. Компания приступила к ремонту только в апреле 2017 года.

Также бывший спикер парламента Чыныбай Турсунбеков 23 октября выделил из своего фонда полмиллиона сомов на реконструкцию театра.

По словам Турсунбекова, театр оперы и балета — важный культурный центр. Он утверждает, что из-за экономических проблем после распада Советского Союза театру не уделялось должного внимания.

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