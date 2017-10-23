Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков выделил из своего резервного фонда 500 тысяч сомов на реконструкцию Кыргызского национального театра оперы и балета.
Турсунбеков выделил деньги на ремонт здания в честь того, что театру в этом году исполнилось 75 лет.
По словам Турсунбекова, театр оперы и балета — важный культурный центр.
«Несмотря на тяжелые военные годы, театр был создан в 1942 году, из его стен вышли многие выдающиеся личности, которые посредством своего таланта знакомили мировое сообщество с кыргызским искусством», — сказал он.
Турсунбеков сказал, что из-за экономических проблем после распада Советского Союза театру не уделялось должного внимания.
Ремонт Театра оперы и балета
В апреле 2016 года президент Алмазбек Атамбаев поручил правительству выделить более 37 млн сомов на реконструкцию Кыргызского национального театра оперы и балета.
Однако, тендер со строительной компанией заключили только в декабре 2016 года. Компания приступила к ремонту только в апреле 2017 года.
В августе с крыши театра сняли скульптуры, которые украшали здание. Бишкекчане назвали снятие скульптур «актом вандализма».
Администрация театра заявила, что скульптуры отдали на реконструкцию.
В октябре одну из отреставрированных скульптур вернули на свое место, другие скульптуры установят на крыше театра после того, как они будут готовы.
По теме:
- Фото: Премьера «Ромео и Джульетты» в кыргызском театре оперы и балета
- Бишкек: Одну из отреставрированных скульптур вернули в оперный театр