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Сегодня участвовал на заседании парламентского Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. Рассматривали вопрос по исполнению бюджета 2016 года. С КТРК были приглашены я и финансовый директор.

Когда пришел, насчитал примерно 42 приглашенных государственных чиновника — руководители и заместители госорганизаций. Заседание началось ровно в 14.00, как и предполагалось. Наш вопрос был первым. Обсуждали ровно два часа.

Теперь относительно КПД (коэффициент полезного действия). За два часа вопросы задали около восьми депутатов, в среднем по два вопроса, кто-то больше, кто-то меньше. Все вопросы были адресованы министру здравоохранения, министру финансов и пара вопросов министру образования. То есть, из присутствующих 42-х чиновников, на этом заседании нужны только три.



Итого, эти два часа с пользой провели депутаты комитета парламента и три чиновника, остальные 39, включая меня!!! (не считая сотрудников парламента) были зрителями!

Моя зарплата составляет около 28 000 сомов, не считая премиальных и других дополнительных выплат. За два часа времени государство платит мне около 350 сомов. Посчитаем, что остальные 38 чиновников (руководители и замы) получают примерно столько же. Умножим на 39, равно 13650 сомов.

В итоге за два часа обсуждения вопроса в комитете бюджет страны потерял минимум 13 000 сомов. Обсуждение минимум на два часа парализовало работу во многих государственных органах, так как в основном сидят на совещаниях лица, принимающие решения, и попортил немало нервов тем, кто сидит и ждет в приемных этих людей.

Никоим образом не хочу критиковать, но с этим, мне кажется, что-то нужно делать. Может быть, заранее опрашивать депутатов к какому конкретному чиновнику у них есть вопросы и приглашать именно их, например?

В общем, есть о чем подумать, так как это самые минимальные расчеты!