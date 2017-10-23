Докажи свою боль. Как кыргызская бюрократия обрекает онкобольных на смерть в муках

Число страдающих от онкологических заболеваний в Кыргызстане ежегодно увеличивается. При лечении в больнице они получают достаточно обезболивающего, но при выписке домой многие умирают в муках. Достать морфин сложно, даже если есть деньги.

Гульчехре всего 47 лет, но она не может ходить, стоять и подолгу сидеть. Руки и ноги двигаются, но уже с трудом — с каждым днём она становится слабее. Недавно у нее сломалась рука, когда она пыталась завязать шнурок.

Врачи говорят, что лечение Гульчехре уже не поможет — у нее последняя стадия рака. Поэтому она лежит дома, а болезнь медленно убивает ее. Когда заканчивается морфин, это происходит еще мучительнее.

Гульчехра не хочет, чтобы ее видели больной и сломленной — она привыкла к активной жизни: семья, работа, друзья, поездки. Сейчас же она почти не двигается. Ее зрачки расширены — то ли от морфина, то ли от постоянного полумрака в комнате тесной «двушки» в центре Бишкека, где она живет с сыном и сестрой.

Горят ночники, освещая картины на стенах. Рядом с тумбочкой — инвалидное кресло и утка с использованным подгузником для взрослых. На диван, где лежит Гульчехра, ее сестра всегда кладет то, что может понадобиться ей днем: телефон, коробку с лекарствами, упаковку подгузников, тарелку с едой, бутылку воды и влажные салфетки. По будням Гульчехра остается дома совсем одна — сын и сестра работают, а на сиделку у семьи нет денег.

Болезнь обнаружили в 2012 году — это была опухоль молочной железы. После химиотерапии и операции она полгода чувствовала себя хорошо и стала верить, что идет на поправку. Но позже стало понятно, что по ее телу распространились метастазы — мелкие раковые опухоли. Операция и химиотерапия не спасли Гульчехру.