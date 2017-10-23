Финансовая полиция задержала c поличным преподавателя бишкекской автошколы при получения 9 000 сомов. За эти деньги преподаватель собирался выдать свидетельство об окончании курса для получения водительских прав человеку, который не проходил обучение.

Сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) задержали с поличным преподавателя «Автошколы ВСД». По данным ведомства, он получил 9 000 сомов за выдачу свидетельства об окончании курса.

«Свидетельство нужно для получения водительского удостоверения категории «В-В1, С-С1» и положительной сдачи экзамена. При этом слушатель не проходил обучение в этой автошколе», — сообщает пресс-служба Финпола.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление полномочиями служащих коммерческих организаций» и «Подделка документов».