Фото дня: В Бишкеке cносят ресторан «Нарын»

Строители начали сносить ресторан «Нарын», который последние десять лет находится в заброшенной состоянии. На его месте планируют построить отель.

По данным мэрии, здание ресторана «Нарын», расположенного на пересечении улиц Фрунзе и Ибраимова, сносят частные инвесторы. Они планируют построить на его месте офисно-гостиничный комплекс «Хуалинь».

Здание было выставлено на продажу за 5,5 млн долларов.

Ресторан «Нарын» построили в 80-е годы. После смены власти в марте 2005 года здание стало переходить из рук в руки.

Оно использовалось как казино, ночной клуб, а после пустовало в течение 10 лет. Власти долгое время обсуждали вопрос о сносе здания.