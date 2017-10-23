По данным Госкомитета промышленности Кыргызстана, поставки казахского угля для населения осуществляются с перебоями. Чиновники обещают решить проблему в ближайшие дни.

Заместитель председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана Кубан Мырзаканов сказал на пресс-конференции, что жители страны сталкиваются с нехваткой казахского угля.

«Определенные задержки существуют, но в любом случае местного твердого топлива кыргызстанцам хватит. Тем более, скорее всего, на днях решится вопрос об импортном угле», — сказал Мырзаканов.

По его словам, правительственная делегация из Кыргызстана уже пятый день находится в Казахстане и пытается решить вопрос поставки угля для населения.

Мырзаканов считает, что проблема с поставкой угля возникла из-за дефицита вагонов в Казахстане, который также заготавливает топливо на зимний период.

Чиновник сказал, что антимонопольный орган следит за тем, чтобы цены на уголь не повышали искусственно.

Сейчас цена твердого топлива на карьере составляет 1200 или 1300 сомов, а привезенный уголь стоит уже от 3 до 3,5 тысяч сомов.

Он также сказал, что на ТЭЦ Бишкека казахский уголь поступает без перебоев.

Многие жители Кыргызстана покупают уголь из Казахстана из-за более высокого качества твердого топлива.

Дипломатический скандал

Отношения между Кыргызстаном и Казахстаном осложнились после того, как президент Алмазбек Атамбаев во время выступления перед учителями 7 октября обвинил казахские власти «в любви к Бакиевым», а также в том, что они «разворовывают богатства» страны.

Пограничники Казахстана 10 октября перешли на усиленный режим работы, что привело к огромным очередям и многокилометровым пробкам из большегрузов со скоропортящейся продукцией.

Казахские власти объяснили это «плановой операцией» по поимке террористов и преступников.

Ситуация на границе стала улучшаться после двусторонних переговоров между правительствами двух стран, которые прошли 18 октября.

Главы правительств двух государств договорились, что физические лица с личным багажом, автобусы с пассажирами и пустые грузовики будут пересекать границу в «облегченном порядке».

Однако вопрос о груженных фурах чиновники пообещали решить в течение пяти дней.