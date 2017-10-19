Вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов сообщил, что пересечение кыргызско-казахской границы «существенно облегчено». По его словам, физические лица, пассажирские автобусы, легковые машины и пустые грузовики пересекают границу в «облегченном порядке».

Абдыгулов заявил, что договоренности с казахской стороной стали осуществляться и днем 19 октября отмечается улучшение ситуации на границе.

«И люди переходят спокойно границу, и пассажирский транспорт переезжает, порожний транспорт проезжает», — сказал он.

Однако, по словам Абдыгулова, пока не решен вопрос о груженых фурах, которые сейчас стоят на кыргызско-казахской границе.

«Что касается машин с грузом, то ими будут заниматься рабочие группы во главе двух вице-премьеров Кыргызстана и Казахстана. Мы будем этот вопрос будем решать», — сказал он.

В погранслужбе Кыргызстана сообщили журналисту Kloop.kg, что ситуация на контрольно-пропускных пунктах улучшается — на КПП «Ак-Жол» (“Кордай”) в очереди стоят около 30 граждан и 20 автомобилей.

По данным погранслужбы, пока не сильно изменилась ситуация на КПП «Ак-Тилек» — там образовался затор из 400 грузовых фур.

Однако, по словам представителя погранслужбы, время проверки автомобилей сократилось — сейчас на прохождение одной грузовой машины через границу затрачивается 20 минут.

Ситуация на границе стала улучшаться после двусторонних переговоров между правительствами двух стран, которые прошли 18 октября.

После встречи премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что с 19 октября из Кыргызстана в Казахстан будет легче проехать «физическим лицам с личным багажом», а также регулярному пассажирскому транспорту и пустым грузовикам.

Ухудшение ситуации на границе

Пограничники Казахстана 10 октября перешли на усиленный режим работы, что привело к огромным очередям.

Казахская сторона также наложила запрет на ввоз молочной продукции пяти кыргызским компаниям, а на границе образовались многокилометровые пробки из большегрузов со скоропортящейся продукцией.

Свои действия казахские пограничники объяснили «плановой операцией» по поимке террористов и преступников, а также поиском нарушителей, которые не соблюдают фитосанитарные правила.

Правительство Кыргызстана 17 октября обратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО) считая, что Казахстан таким образом нарушает «ключевые» нормы соглашения по тарифам и торговле.

Минэкономики Кыргызстана также заявило, что действия казахской стороны на границе противоречат принципам Евразийского экономического союза.

В свою очередь, власти Казахстана призвали Кыргызстан воздержаться от «политизации» проблем на границе, а также заявили, что «защищают свои интересы».

Ситуация на границе начала усложняться после того, как президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время выступления перед учителями 7 октября обвинил власти Казахстана «в любви к Бакиевым», а также в том, что они «разворовывают богатства» страны.

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