Премьер-министр Казахстана Бактыжан Сагинтаев заявил, что физические лица и перевозчики пассажиров смогут пересекать границу с Кыргызстаном в «приоритетном порядке» с 19 октября. Но в погранслужбе Кыргызстана заявили, что ситуация на границе не изменилась.

Глава казахского правительства заявил об этом после переговоров со своим кыргызским коллегой Сапаром Исаковым, который полетел в Астану восстанавливать испорченные ссорой отношения между странами.

Как заявил Сагинтаев после встречи, с 19 октября из Кыргызстана в Казахстан должно будет легче проехать “физическим лицам с личным багажом”, а также регулярному пассажирскому транспорту и пустым грузовикам.

«Наши таможенные органы выявляют факты недостоверного декларирования кыргызскими импортёрами товаров из Китая при транзите через территорию Казахстана. Из-за этого мы несём прямые убытки. Сапар Исаков гарантировал конструктивный подход к решению проблем», — сказал Сагинтаев.

Но в пограничной службе Кыргызстана журналисту Kloop.kg сказали, что ситуация на контрольно-пропускных пунктах не изменилась.

«Очереди до сих пор есть. На КПП “Ак-жол” (“Кордай”) начинается скопление людей, на КПП “Ак-Тилек” груженые машины стоят. Пока достигнутые договоренности не действуют», — сообщили в погранслужбе утром 19 октября.

Ухудшение ситуации на границе

Переговоры между главами двух государств прошли на фоне осложнившейся ситуации на кыргызско-казахской границе.

Пограничники Казахстана 10 октября перешли на усиленный режим работы, что привело к огромным очередям.

Казахская сторона также наложила запрет на ввоз молочной продукции пяти кыргызским компаниям, а на границе образовались многокилометровые пробки из большегрузов со скоропортящейся продукцией.

Свои действия казахские пограничники объяснили «плановой операцией» по поимке террористов и преступников, а также поиском нарушителей, которые не соблюдают фитосанитарные правила.

Правительство Кыргызстана 17 октября обратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО) считая, что Казахстан таким образом нарушает «ключевые» нормы соглашения по тарифам и торговле.

Минэкономики Кыргызстана также заявило, что действия казахской стороны на границе противоречат принципам Евразийского экономического союза.

В свою очередь, власти Казахстана призвали Кыргызстан воздержаться от «политизации» проблем на границе, а также заявили, что «защищают свои интересы».

Дипломатический скандал

Ситуация на границе начала усложняться после того, как президент Алмазбек Атамбаев во время выступления перед учителями 7 октября обвинил власти Казахстана «в любви к Бакиевым», а также в том, что они «разворовывают богатства» страны.

Его выступление стало реакцией на то, что кандидат на пост президента Омурбек Бабанов встретился с Назарбаевым во время агитационной кампании.

МИД Кыргызстана обвинил казахские власти во «вмешательстве в избирательный процесс» президентских выборов, прошедших 15 октября.

МИД Казахстана выразил «решительный протест» на высказывания Атамбаева и посчитал их «недопустимыми» между двумя дружественными государствами.

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