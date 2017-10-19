Ведущая и общественная деятельница Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты России в на выборах в 2018 году.

Об этом сама телеведущая заявила в видео на сайте «Собчак против всех».

«Мне 36 лет, и я решила баллотироваться в президенты. Я против всех, кто обычно этим правом пользуется», — говорит Собчак.

Лозунг предвыборной кампании журналистки называется «Собчак против всех». В своем письме для газеты «Ведомости» она объяснила свой выбор.

«Своим участием в президентских выборах я хочу его [графу против всех] вернуть. Ксения Собчак в вашем бюллетене – это и есть графа «Против всех». Вы против того, что много лет в списке только Зюганов, Явлинский, Путин и их безликие дублеры и заместители? Отметьте Собчак», — заявила она.

В предвыборную кампанию Собчак входит лишение государства контроля над предприятиями и отмена «пакета Яровой», согласно которому спецслужбам доступна вся частная информация о пользователях сети.

Также Собчак планирует сделать суды независимыми и ограничить влияние государства на СМИ.

«Должна быть проведена судебная реформа, по-настоящему обеспечивающая независимость судебной системы. Государство должно перестать владеть инструментами пропаганды», — заявила она.

Телеведущая собирается лишить религиозные организации бюджетных денег и отменить все дискриминационные законы.

«Религиозные институции и деятели не могут финансироваться из государственного бюджета. Все законы, ограничивающие права людей по полу, сексуальной ориентации, должны быть отменены», — написала она.

Споры внутри оппозиции

В начале сентября этого года «Ведомости» сообщили, что в Кремле рассматривают кандидатуру Собчак в качестве «спарринг-партнера» для конкуренции Путину на выборах.

Сама Собчак заявила, что не связана с администрацией президента.

Оппозиционный политик Алексей Навальный назвал Собчак «карикатурным либеральным кандидатом» с надеждой на то, что телеведущая откажется от этой идеи.

Собчак в ответ обвинила Навального в вождизме и желании обладать монополией на оппозиционность.

Ксения Собчак — российская теле- и радиоведущая, дочь экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, известная по реалити-шоу «Дом 2». Она не раз выступала в оппозиционных митингах против партии «Единая Россия».