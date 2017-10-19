Милиция Иссык-Кульской области передала дело об изнасиловании шестилетнего мальчика тремя подростками в Джети-Огузский районный суд. Все трое обвиняемых признали свою вину во время следствия.

Пресс-служба УВД Иссык Кульской области сообщила, что Джети-Огузский районный суд рассмотрит дело об изнасиловании шестилетнего мальчика тремя подростками, которое произошло в мае 2017 года.

В изнасиловании обвиняются трое несовершеннолетних. Следствие по этому делу закончилось еще в сентябре.

Милиция задержала подозреваемых после того, как пострадавший мальчик рассказал родителям о произошедшем и они обратились в милицию.

По версии следствия, один из подозреваемых был соседом пострадавшего.

«Сосед заманил шестилетнего мальчика к себе в дом и изнасиловал его. Спустя месяц он предложил половое сношение с мальчиком двум своим несовершеннолетним друзьям. Согласившись на преступление, они уже втроем, применив физическую силу, надругались над ребенком. Через некоторое время подростки вновь изнасиловали мальчика», — сообщили в милиции.

По данным милиции, все трое признали свою вину после задержания.

В июне 2017 года суд вынес решение арестовать подростков на два месяца, на время следствия их доставили в СИЗО.

Признание под пытками

После задержания один из подозреваемых пожаловался на пытки со стороны участкового, который под пытками выбивал признание в изнасиловании.

«Участковый забрал его на месте работы и систематически применял пытки: совал его голову в реку и бил», — сказала журналисту Kloop.kg завотделом по защите прав детей института омбудсмена Махабат Турдумаматова.

По информации омбудсмена, у подростка обнаружены гнойные раны на руках, а медработники СИЗО не оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Позже выяснилось, что мальчик — сирота. Он бросил школу после восьмого класса и сбежал из детского дома, потому что над ним издевались. После подросток начал работать пастухом.

Представительство омбудсмена по Иссык-Кульской области взяло дело несовершеннолетнего под особый контроль.

По теме: