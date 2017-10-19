Генпрокуратура возбудила уголовное дело на сотрудников минтранса из-за нарушений при установке освещения на трассе Бишкек — аэропорт «Манас». Общая сумма ущерба составила более 6 млн сомов.

Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что обнаружены нарушения при установке электрического освещения на трассе Бишкек — аэропорт «Манас».

По версии следствия, сотрудники Министерства транспорта заключили контракт с фирмой, которая не подходила по критериям отбора.

После выполнения работ по установке освещения, они перечислили фирме 84 млн сомов, хотя изначально контракт заключался на сумму в 75 млн сомов.

«Вопреки существенным отклонениям от ранее согласованного проекта, выполненные работы были приняты. Установлены нарушения и в части обеспечения освещения на участке протяженностью 2,7 км, которое выполнено лишь посередине разделительной полосы, тогда как следовало с двух сторон автодороги», — сказано в сообщении.

По данным главного надзорного органа, сотрудники Министерства транспорта нанесли ущерб государству на общую сумму в 6 млн 324 тысяч сомов.

По факту нарушений Генпрокуратура возбудила уголовные дела по трем статьям:

«Нарушение порядка проведения проведения публичных торгов, аукционов и тендеров», «Злоупотребление должностным положением», «Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам страны».

В общей сложности сотрудникам минтранса может грозить от 1 до 12 лет лишения свободы.

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