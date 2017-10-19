Кыргызские и казахские юмористы сняли ролик, который высмеивает проблемы на границе между двумя странами. Ситуация на границе осложнилась после нелицеприятных высказываний президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева о властях Казахстана.

Кыргызские и казахские юмористы опубликовали шуточное видео о проблемах на границе между двумя странами в инстаграме вайнеров «Юфрейм».

Ролик рассказывает о влюбленной молодой паре. Девушка проживает в Кыргызстане, а молодой человек в Казахстане. Оба собираются поехать друг к другу, но родители влюбленных запрещают им со словами: «У вас ничего не получится».

Молодые люди озадачены, так как думают, что родители против их любви. Однако затем оказывается, что родители против поездки из-за того, что молодые люди могут застрять на кыргызско-казахской границе. В конце ролика отец советует своей дочери общаться с любимым по «Скайпу».

«Ничто не сможет испортить дружбу между двумя братскими народами», — гласит подпись к видео.

Ролик уже набрал более 800 тысяч просмотров.

В ролике с кыргызской стороны снялись инстаграм-блогер Айжан Асемова и резидент «Жарайт Сити» Нурсултан Курсанали уулу.

Очереди и заторы на границе

Ухудшение ситуации на кыргызско-казахской границе началось с 10 октября на фоне дипломатического скандала.

Алмазбек Атамбаев обвинил казахские власти в «любви к Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, а также в том, что они «разворовывают богатства» страны.

Казахстан отправил Кыргызстану ноту протеста, после чего казахские пограничники перешли на усиленный режим работы, который привел к огромным очередям и автомобильным заторам на границе.

Власти Казахстана объяснили усиленный режим работы на границе «плановой операцией» по поимке террористов и преступников.

Очереди на границе стали уменьшаться только 19 октября после двусторонних переговоров между правительствами двух государств.

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