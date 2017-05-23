Здание бывшего ресторана «Нарын», которое находится в Бишкеке на пересечении улиц Фрунзе и Шопокова, снесут. На его месте построят офисно-гостиничный комплекс.

Аким Свердловского района Самарбек Болотбеков сообщил, что заброшенное здание ресторана «Нарын» снесут.

«В связи с тем, что подростки забираются на крышу ресторана “Нарын” и могут получить травму, мы потребовали, чтобы до начала сноса этот участок оградили. […] Когда начнется снос — это пока неизвестно, все зависит от разрешения “Бишкекглавархитектуры”», — сообщил Болотбеков.

В Свердловском акимиате Kloop.kg сказали, что здание снесут частные инвесторы, а на его месте построят офисно-гостиничный комплекс.

Все необходимые для сноса документы готовятся и скоро будут переданы в мэрию и «Бишкекглавархитектуру».

По периметру здания уже начали устанавливать ограждение.

В мэрии Kloop.kg сообщили, что пока никаких документов о сносе от «Бишкекглавархитектуры» не получали.

«Никто ничего не рассматривал ни на градсовете, ни где-то еще», — сказали в пресс-службе.

Представитель «Бишкекглавархитектуры» Замира Кабильгиева сказала Kloop.kg, что к ним также не поступало заявок о сносе здания.

Ранее власти неоднократно поднимали вопрос о сносе здания ресторана, но пока никто так и не сделал этого.

Ресторан «Нарын» был построен в 80-е годы. Заведение было одним из самых посещаемых в столице, но последние 10 лет оно находится в заброшенном состоянии.

После смены власти в марте 2005 года здание стало переходить из рук в руки. Оно использовалось как казино, ночной клуб, а затем сюда и вовсе пришло запустение.

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