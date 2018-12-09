По информации журналистов, бывший вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев, получивший условный срок, пытался покинуть Кыргызстан и был задержан правоохранительными органами. Задержание чиновника подтвердил его адвокат. За нарушение правил условного срока бывшему чиновнику может грозить тюремное заключение.

По информации 24.kg, бывший вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев, входивший в команду экс-премьера Сапара Исакова, задержан при попытке покинуть Кыргызстан. Так как Зилалиев условно осужден на три года с испытательным сроком, он не мог уезжать из страны.

Адвокат чиновника Учкун Каримов подтвердил задержание Зилалиева, но не объяснил, почему это произошло. По его словам, 9 декабря бывшего вице-премьера доставят в суд и изберут меру пресечения.

В милиции не смогли подтвердить задержание Зилалиева, также как и в погранслужбе. ГКНБ оказался недоступным для комментариев.

Тем не менее издание Sputnik, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, пишет, что бывшего чиновника подозревают в незаконном обогащении — к такому выводу правоохранительные органы пришли после изучения его декларации.

За нарушение условного срока Зилалиеву может грозить реальное заключение. Он был осужден условно за ложное сообщение о бомбе в день инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова.

Гособвинитель пытался добиться наказания в виде двух лет в колонии-поселении. Бывший чиновник не признал своей вины и утверждал, что обжалует решение суда.

«Имея за плечами такой опыт работы в правоохранительных органах и обладая серьезным багажом знаний и специальным образованием, неужели вы думаете, что я мог, не то, что совершить такое деяние, а даже подумать о таком. Это полная чушь», — сказал Зилалиев на суде.

Читать еще: