Экс-глава ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев осужден на три года условно (два из них – испытательные) за ложное сообщение о бомбе в день инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова. Он хочет обжаловать решение суда.

В день инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова 24 ноября 2017 года один из курсантов сообщил в ГКНБ о заложенной бомбе — по словам звонившего, о ней рассказал крупный чиновник из окружения Алмазбека Атамбаева Дуйшенбек Зилалиев.

Почти год спустя Зилалиева, вынужденного из-за уголовного дела оставить пост главы Фонда госимущества, осудили на три года условно — из них два года испытательные.

Гособвинитель пытался добиться наказания в виде двух лет в колонии-поселении.

«Имея за плечами такой опыт работы в правоохранительных органах и обладая серьезным багажом знаний и специальным образованием, неужели вы думаете, что я мог, не то, что совершить такое деяние, а даже подумать о таком. Это полная чушь», — сказал Зилалиев на суде.

По словам Зилалиева гособвинение не располагало ни одним доказательством, показание, на котором построили обвинение, сомнительное, а у судьи был заготовлен проект обвинительного приговора.

Зилалиев намерен обжаловать условный срок — он называет приговор необоснованным. Он с самого начала называл обвинения ложью. Рассказываем по порядку.

«Бомба» и Зилалиев

24 ноября, в день инаугурации, курсанта Академии МВД сообщил о бомбе, заложенной на пересечении улиц Московская и проспекта Айтматова — там, где должен был проезжать кортеж нового президента Сооронбая Жээнбекова.

Ссылался при этом курсант на Дуйшенбека Зилалиева. После проверки ГКНБ возбудил уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Зилалиев признал, что говорил с одним из курсантов, но отрицал, что что-либо говорил о взрывном устройстве.

«Мы действительно ехали по трассе. Помню, как одной девушке-курсантке сделал замечание. Я сказал, что форма ей идет, но недостаток нужно устранить. Если она на это обиделась, прошу прощения. Неужели из-за этого она придумала про бомбу? Я должен был сделать замечание», — сказал он.

В декабре Зилалиева, занимавшего должность главы ФУГИ, вызвали на допрос в ГКНБ — в результате он подал в отставку, чтобы «не ставить под удар премьер-министра Сапара Исакова», а в апреле чиновнику предъявили обвинения в «ложном сообщении» о бомбе.

«Недавно я стал фигурантом не совсем понятного уголовного дела о сообщении о якобы заложенной бомбе. Этот факт вызвал огромный резонанс в обществе, а СМИ начали массовую истерию по этому поводу и травлю в отношении меня. Эти обстоятельства, разумеется, нанесли урон моей чести и достоинству и, что еще важнее, накладывают тень в целом на правительство», — говорил он.

По этому делу Зилалиеву грозило до двухсот часов общественных работ, штраф до 30 тысяч сомов или лишение свободы до трех лет, гособвинитеь требовал два года в колонии поселении и пятитысячный штраф, но по решению суда он получил три года условно.

Против Исакова, которого боялся подвести Зилалиев, также возбуждено уголовное дело. Бывшего премьер-министра арестовали 5 июня по подозрениям в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, и оставили под стражей до конца следствия.

Кроме того возбуждены уголовные дела против других соратников экс-президента Алмазбека Атамбаева — бывших мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, в розыск объявлен Икрам Илмиянов.

Чем еще известен Зилалиев

До прихода в ФУГИ Зилалиев занимал должность вице-премьера в правительстве Сапара Исакова.

За время работы в правительстве он заключил контракт с чешской компанией Liglass Trading на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС. В итоге правительство разорвало соглашение, а руководство чешской компании Liglass Trading планировало подать в международный арбитражный суд на Кыргызстан.

Также Зилалиев поддержал принятие поправок в Водный кодекс, которые позволяют горнорудной компании «Кумтор» вести разработку на ледниках Давыдова и Лысый. Эти поправки вызвали недовольство со стороны экологов .