Гендер — социальный конструкт биологического пола. Другими словами, гендер это смоделированный обществом набор норм и характеристик мужского и женского поведения, ролей, стиля жизни и образа мышления.

Работу патриархатной системы поддерживают все «правильные» люди, выполняя свои гендерные роли и насаждая их другим. Руководствуясь инстинктом самосохранения, женщины также, как мужчины, поддерживают патриархальное устройство общества, хотя оно крайне невыгодно для них.

Гендерные стереотипы предлагают женщине две основные роли: жена и мать. На соответствие этим гендерным ролям оценивается каждая женщина. Поэтому «нормальная» женщина должна выйти замуж и стать матерью. Специалисты по рекламе обладают тем же шаблонным патриархальным мышлением и часто используют эти образы в рекламе.

Пример из кыргызской рекламы

В дополнение к этим ролям или отдельно от них мужской глаз патриархата видит в женщине сексуальный объект. Именно поэтому девочке с младых ногтей внушается, что она должна хорошо выглядеть и иметь набор определенных качеств, чтобы быть привлекательной для противоположного гендера. Ведь «задача» каждой женщины опять же выйти замуж и стать матерью.

В любой из этих трех ролей женщина является объектом, а не субъектом, в отличие от мужчины.

Как объект женщина теряет автономию и право на принятие решений относительно себя. Объект не может обладать свободной волей и быть равным по отношению к субъекту. Система институционально закрепляет вторичность женщины — до замужества она собственность отца, после замужества принадлежит мужу. Эта сделка закрепляется присвоением девушке соответствующей фамилии.

Пример из кыргызской рекламы

Женщина всегда «должна» быть привлекательной либо для потенциальных мужей, либо для одного, выбравшего ее. Поэтому женщине в течение всей ее жизни внушают со страниц глянцевых журналов и других площадок, что ей необходимы косметика, инъекции «красоты», подтяжки, липосакция, в одном месте нарощённые волосы, а в другом сбритые.

Миф о красоте требует от женщин серьезных вложений денег и здоровья. Совершенно очевидно, что индустрия красоты зарабатывает на комплексах женщин огромные деньги. Комплексы с детства взращиваются в головах девочек через гендерные стереотипы.

Фото: Рада Галкина

Набор качеств, которыми должна обладать «настоящая» женщина включает не только физическую привлекательность, но и ментальную. Женщина должна быть покорной, спокойной, послушной, беспомощной, готовой на все – чтобы быть удобной для партнера. Непокорные, агрессивные, умеющие постоять за себя женщины, опасны для патриархата. Женщины, покушающиеся на мужские привилегии, высмеиваются или объявляются вне закона. Как пример — шутки про женщин за рулем или запрет на определенные профессии для женщин, который существует в кыргызстанском законодательстве.

Женщины, которые не соответствуют «женским» стандартам поведения и внешности, получают клеймо «не таких». Они всячески исключаются из общества, делаются невидимыми. Если полностью скрыть или исправить таких женщин не получается, система бросает все силы, чтобы дискредитировать их в глазах общества.

Чем опасны гендерные стереотипы?

Соответствуя гендерным стереотипам (а мы стараемся, чтобы не остаться за бортом общества) и выполняя роли, предназначенные нам мужчинами, мы забываем о себе настоящих. Мы забываем о наших истинных желаниях, мы забываем себя любить и уважать, мы забываем кто мы такие на самом деле.

Мы думаем о профессии учительницы, в то время как могли бы стать архитекторкой. Мы «выбираем» замужество вместо учебы. Мы думаем о семье, а не о карьере. Мы думаем о ботоксе, а не о повышении квалификации. Мы изнуряем себя в фитнес-зале вместо того, чтобы побыть наедине с собой на природе. Мы смеемся над сексистскими шутками, чтобы не потерять друзей. Мы молчим о домогательствах, чтобы сохранить работу. Мы молчим о насилии, чтобы не потерять честь. Мы молчим, когда нужно кричать. Мы бездействуем, когда нужно дать сдачи. Мы такие удобны для патриархата, мы такие удобны для мужчин.

Все попытки загнать женщину в «рамки приличия» — это патриархальное стремление к контролю над ее телом.

Когда мы говорим, что не будем жить по «их» правилам, «они» хотят с тобой расправиться. Это происходит, когда мы бреем виски или не бреем ноги. Когда одеваемся «откровенно» или покрываем голову. Когда делаем аборт или решаем оставить внебрачного ребенка. Когда любим не мужчин или не цис-мужчин. Когда одеваем фиолетовый лифчик и поем песню на кыргызском. Когда встречаемся с парнями другой национальности. Когда решаем быть чайлдфри или нарожали слишком много девочек. Когда отказываемся выйти замуж за похитителя. Расправа начинается с речей ненависти в соцсетях и заканчивается убийством в милицейском участке.

Насилие в отношении женщин, с которым борется вся страна – продукт гендерных стереотипов. Исследование показало, что 34% женщин и 50% мужчин полагают, что ударить жену допустимо в отдельных случаях. Если она не забоится о детях – 26 %, выходит из дома, не сказав об этом мужу – 23%, возражает мужу – 17%, отказывает в сексе – 7%, если у нее пригорела еда – 6%.

Инфографика Марины Блиновой для БФИ

Объективировать людей у себя в голове не плохо. Плохо воспринимать их только как объекты и распространять их роли на всю социальную группу, тем самым обесчеловечивая ее.

Объективация в рекламе и в других мультимедийных продуктах распространяет и нормализует отношение к женщине как к объекту.

Объективация лежит в основе насилия над женщинами и практикуется как способ их угнетения.

Если вы против гендерного насилия, то должны быть против объективации женщин и сексизма.

Производить рекламу, транслирующую худшие гендерные стереотипы, это плевок в сторону всех женщин, которые ежедневно доказывают, что они личности, а не набор ваших стереотипов.

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