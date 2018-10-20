Икрам Илмиянов был задержан в России и привезен в Бишкек — оттуда его увезли в СИЗО ГКНБ. Днем ранее бывший советник Алмазбека Атамбаева был объявлен в розыск.

Икрам Илмиянов покинул Кыргызстан в июне 2018 года, а спустя месяц отказался от должности главы федерации кок-бору. По информации СМИ, Илмиянов уехал в Казань, откуда его транзитом через Москву этапировали в Кыргызстан сотрудники ФСБ.

Илмиянова вернули в Кыргызстан сразу, как только соратника экс-президента объявили в розыск по делу о коррупции. Суд заочно постановил задержать и поместить его в СИЗО ГКНБ.

Госкомитет нацбезопасности не сообщает, по какому делу проходит бывший советник президента Атамбаева, но журналисты считают, что дело связано с получением взятки в размере $150 тысяч от неназванного бизнесмена.

В СДПК задержание Илмиянова назвали «шоу», а следствие — «политически мотивированным».

«Необъяснимая скрытность и неприкрытые элементы шоу в задержании Илмиянова непонятны. Публикации о том, что он находится в Казани, и раньше появлялись в прессе. Следствие должно быть не политически мотивированным, а объективным и беспристрастным», — сказала 24.kg официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева.

За последний год были задержаны по подозрению в коррупции все когда-то влиятельные соратники Алмазбека Атамбаева, в том числе бывший премьер-министр Сапар Исаков и два экс-мэра Бишкека Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов.

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