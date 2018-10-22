Представьте, что вы продаете мобильные телефоны. У вас сотни наименований и для каждой модели вы хотите установить цену на 100 сомов ниже, чем у конкурентов.
Конкурентов на рынке тысячи. Что вы делаете? Вы обращаетесь к специалисту по анализу данных, которая создаст программу по анализу сайтов конкурентов и с легкостью составит подробную таблицу с ценами у каждого из конкурентов.
Представьте, что вы депутат. Вы вывесили новую программную речь на своем сайте. Она разлетелась по тысячам сайтов и аккаунтов соцсетей, получила десятки тысяч комментариев в разных местах. Но как узнать, восприняли ли ее положительно или отрицательно? Очень просто! Надо нанять специалиста по анализу данных, которая найдет все сайты в интернете, содержащие программную речь, выкачает все комментарии и, используя простую нейросеть, оценит какие из них позитивные, какие негативные.
Представьте, что вы журналист-расследователь. Вам нужно узнать, родственники каких чиновников выигрывали тендеры в их ведомствах. Что вы делаете? Вы нанимаете специалиста по анализу данных, которая выкачивает базу тендеров, базу деклараций чиновников и базу налоговой. Совместив все эти три базы, она дает вам искомый ответ.
Для кого-то данные — это куски разрозненной информации, валяющиеся на отдельных сайтах. Для специалистов по анализу данных — это окно, которое позволяет наконец-то понять, что и почему происходит в этом мире. И, конечно же, источник достойного дохода!
Возможно, вы не мечтали стать программистом, но всегда хотели разобраться, как устроена современная жизнь. Тогда наши курсы для вас! Мы начнем с самого начала. Единственное умение, которое вам требуется — включать компьютер.
Чему научитесь
На курсах вы за пять дней научитесь основам программирования на Python, начнете делать простой анализ данных в Jupyter Notebok и напишете свою первую программу для сбора данных с других веб-сайтов (скрейпер).
Стажировка в Европе
Самые успешные студенты будут допущены на вторую и третью ступени, по окончании которых лучшие будут приглашены на оплачиваемую стажировку в Европу (для стажировки имеются дополнительные требования).
Что нужно для тренинга
Тренинг будет проходить с 10:00 до 18:00 каждый день.
Для участия в тренинге необходим свой ноутбук (неважно с какой операционной системой).
Если у вас нет ноутбука, мы можем его предоставить, но нас нужно предупредить об этом заранее (до 26 октября).
До начала тренинга необходимо:
- Установить Miniconda (версия Python 3.7) — https://conda.io/miniconda.html (при установке советуем добавить сonda к Path)
- С помощью Miniconda создать виртуальную среду, куда установить Jupyter Notebook и Pandas (https://conda.io/docs/user-guide/tasks/manage-environments.html).
- Зарегистрироваться на github.com (https://github.com/)
Если вы ничего не поняли из инструкций выше, не переживайте. Вы можете получить помощь в настройке своего компьютера в офисе Клоопа 22-26 октября с 11:00 до 15:00 (спросить Ивана).
На тренинг допускаются только люди, выполнившие вышеуказанные условия.
Сколько стоит
Стоимость тренинга только в этот раз составляет $100 (следующий раз будет $200). При выполнении всех заданий тренера $50 будут вам возвращены.
Если вы не можете заплатить полную стоимость тренинга, у нас действует программа финансовой помощи (для школьников, студентов и молодежи). Для ее получения подойдите в офис 22-26 октября с 10:00 до 13:00, спросите Марию.
Кто ведет тренинг
Тренинг ведет со-основатель Клоопа, со-автор расследования про Самаругейт, член дата-команды OCCRP – Ринат Тухватшин. Он заставит вас работать круглые сутки.
Завтраки, обеды и кофе-брейки не предоставляются.
Для участников из регионов предоставляется проживание в Бишкеке.
Где и когда:
Когда: 29 октября – 2 ноября, 10:00-18:00
Где: в офисе «Клоопа» на Горького 48/1 (ориентир — магазин «Марко Поло»).
Контакты: 0777398346 (Мария), maria@kloop.kg
Для участия в тренинга заполните форму: