Представьте, что вы продаете мобильные телефоны. У вас сотни наименований и для каждой модели вы хотите установить цену на 100 сомов ниже, чем у конкурентов.

Конкурентов на рынке тысячи. Что вы делаете? Вы обращаетесь к специалисту по анализу данных, которая создаст программу по анализу сайтов конкурентов и с легкостью составит подробную таблицу с ценами у каждого из конкурентов.

Представьте, что вы депутат. Вы вывесили новую программную речь на своем сайте. Она разлетелась по тысячам сайтов и аккаунтов соцсетей, получила десятки тысяч комментариев в разных местах. Но как узнать, восприняли ли ее положительно или отрицательно? Очень просто! Надо нанять специалиста по анализу данных, которая найдет все сайты в интернете, содержащие программную речь, выкачает все комментарии и, используя простую нейросеть, оценит какие из них позитивные, какие негативные.

Представьте, что вы журналист-расследователь. Вам нужно узнать, родственники каких чиновников выигрывали тендеры в их ведомствах. Что вы делаете? Вы нанимаете специалиста по анализу данных, которая выкачивает базу тендеров, базу деклараций чиновников и базу налоговой. Совместив все эти три базы, она дает вам искомый ответ.

Для кого-то данные — это куски разрозненной информации, валяющиеся на отдельных сайтах. Для специалистов по анализу данных — это окно, которое позволяет наконец-то понять, что и почему происходит в этом мире. И, конечно же, источник достойного дохода!

Возможно, вы не мечтали стать программистом, но всегда хотели разобраться, как устроена современная жизнь. Тогда наши курсы для вас! Мы начнем с самого начала. Единственное умение, которое вам требуется — включать компьютер.

Чему научитесь

На курсах вы за пять дней научитесь основам программирования на Python, начнете делать простой анализ данных в Jupyter Notebok и напишете свою первую программу для сбора данных с других веб-сайтов (скрейпер).

Стажировка в Европе

Самые успешные студенты будут допущены на вторую и третью ступени, по окончании которых лучшие будут приглашены на оплачиваемую стажировку в Европу (для стажировки имеются дополнительные требования).

Что нужно для тренинга

Тренинг будет проходить с 10:00 до 18:00 каждый день.

Для участия в тренинге необходим свой ноутбук (неважно с какой операционной системой).

Если у вас нет ноутбука, мы можем его предоставить, но нас нужно предупредить об этом заранее (до 26 октября).

До начала тренинга необходимо:

Установить Miniconda (версия Python 3.7) — https://conda.io/miniconda.html (при установке советуем добавить сonda к Path) С помощью Miniconda создать виртуальную среду, куда установить Jupyter Notebook и Pandas (https://conda.io/docs/user-guide/tasks/manage-environments.html). Зарегистрироваться на github.com (https://github.com/)

Если вы ничего не поняли из инструкций выше, не переживайте. Вы можете получить помощь в настройке своего компьютера в офисе Клоопа 22-26 октября с 11:00 до 15:00 (спросить Ивана).

На тренинг допускаются только люди, выполнившие вышеуказанные условия.

Сколько стоит

Стоимость тренинга только в этот раз составляет $100 (следующий раз будет $200). При выполнении всех заданий тренера $50 будут вам возвращены.

Если вы не можете заплатить полную стоимость тренинга, у нас действует программа финансовой помощи (для школьников, студентов и молодежи). Для ее получения подойдите в офис 22-26 октября с 10:00 до 13:00, спросите Марию.

Кто ведет тренинг