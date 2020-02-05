Мы не принимаем оплату наличными, вам нужно будет перевести оплату за курс на наш счёт в банке KICB. Это можно сделать через ibank, если у вас тоже есть счёт в KICB. Если у вас нет счёта в этом банке, вы можете заплатить за курсы через кассы банка или платёжные терминалы KICB.