Хотите заниматься журналистикой? Хотите научиться писать интересные новостные тексты?
Тогда записывайтесь на новый набор школы журналистики «Клоопа»!
Даты:
- 24—28 февраля 2020 года: Занятия в классе с со-основателем «Клоопа» Бектуром Искендером и лучшими выпускниками «Клоопа». Время занятий: 13:00—17:00;
- 2—13 марта 2020 года: Очень много практики и работа над настоящими новостными текстами. Время практики: индивидуальный график.
Чему я научусь?
Вы научитесь находить важные для читателя истории. Вы научитесь интересно о них писать.
После прохождения нашей школы ваша жизнь не будет прежней. Вы будете уметь видеть необычное в повседневном и писать о сложных проблемах доступным языком.
Вы построите себе фундамент для блестящей журналистской карьеры.
Вы делаете крутые расследования. Могу я тоже так?
Да, но не сразу. Мы советуем сначала поработать над ежедневными новостями. Если вы успешно пройдёте нашу школу журналистики, со временем вы можете перейти к работе над более сложными форматами, включая расследования.
Но да, большинство авторов самых известных расследований «Клоопа» когда-то начинали с такой же школы журналистики, как и эта.
Значит мне можно остаться в «Клоопе» после 13 марта?
Конечно! Чтобы считаться выпускником «Клоопа», надо выпустить определенное количество материалов на сайте. Едва ли вы успеете сделать это за три недели. Поэтому самых успешных из вас мы пригласим на стажировку после того, как основная программа школы журналистики завершится.
Самых лучших мы рано или поздно пригласим на работу или порекомендуем взять на работу другим изданиям.
А где работают выпускники «Клоопа»?
Много где! Выпускники «Клоопа» есть, например, в OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) — одном из самых крутых расследовательских центров во всём мире.
Кроме этого, выпускники «Клоопа» работают в «Настоящем времени», «Медиазоне», «Франс-Прессе», Институте по освещению войны и мира (IWPR), издании EurasiaNet, на радио «Свободе». И это мы перечислили только иностранные СМИ.
Ну и в самом «Клоопе», разумеется, значительная часть редакции состоит из наших же выпускников.
Сколько всё это стоит?
Стандартная стоимость всего трёхнедельного курса — 8000 сомов.
Мы не принимаем оплату наличными, вам нужно будет перевести оплату за курс на наш счёт в банке KICB. Это можно сделать через ibank, если у вас тоже есть счёт в KICB. Если у вас нет счёта в этом банке, вы можете заплатить за курсы через кассы банка или платёжные терминалы KICB.
- Переведите оплату на счет 1280026052699891 (получатель «Коомар Медиа»);
- Возьмите чек об оплате;
- Вышлите фото или скриншот чека на адрес school@kloop.kg или по WhatsApp на номер +996777932978.
Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь.
Оплатить курс можно после заполнения анкеты (которая будет внизу), но сделать это надо до начала школы.
По всем вопросам можно обращаться по WhatsApp: +996777932978.
Как зарегистрироваться на курсы?
Отправьте заявку, заполнив форму под этим текстом. Если вы не можете оплатить наши курсы полностью, укажите это в форме: некоторым из вас мы предложим щедрые скидки.
Крайний срок заполнения формы: 19 февраля 2020 года, 23:59 по бишкекскому времени.
Получателей скидок мы объявим 21 февраля.
ВНИМАНИЕ! Из-за большого количества заявок, мы не будем сообщать вам, если вы не получите скидку. Мы свяжемся только с теми, кто получит скидку.