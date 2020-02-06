Семья Акаевых. Айдар Акаев в центре.

Сразу несколько изданий со ссылкой на свои источники сообщили, что экс-депутат кыргызского парламента Айдар Акаев скончался 5 февраля от внезапной остановки сердца.

Он старший сын бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева.

Новость о смерти Айдара Акаева подхватили казахские и российские СМИ. Официальное подтверждение смерти 43-летнего Айдара Акаева пока не получено.

В то же время часть кыргызских изданий сообщила о смерти племянника Аскара Акаева — Кубана Акаева, но на момент публикации материала нам не удалось получить подтверждение от родственников погибших.

Айдар Акаев

Аскар Акаев с женой и детьми уехал в Москву, лишившись власти 24 марта 2005 года после 15 лет правления.

При власти отца Айдар Акаев занимал пост советника министра финансов и был депутатом парламента. Однако после революции и свержения Аскара Акаева он был лишен всех государственных постов и полномочий.

Тогда Генпрокуратура завела на него уголовное дело из-за расхищения государственных средств, финансовых махинаций и присвоении чужого имущества.