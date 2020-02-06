Аскаров, Асрандиев и Мирзахмедов.

Вице-премьер Замирбек Аскаров возглавил МЧС — должность министра освободилась после перевода бывшего главы ведомства Нурболота Мирзахмедова на место полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области.

А на место Аскарова назначили Эркина Асрандиева — бывшего председателя правления Российско-кыргызского фонда развития.

Чем известны эти политики?

Новый глава МЧС Замирбек Аскаров раньше занимал должность вице-премьера по экономическому блоку. Правда об его опыте работы в сфере экономики было ничего не известно — он год был вице-мэром Оша, и два года возглавлял Ноокатский район Ошской области и был главой двух ошских комитетов — по спорту и туризму. Тем не менее экономическое образование у него есть — он отучился в ОшГУ на экономическом и географическом факультетах. Опыта работы в МЧС у Аскарова также нет.

В 2018 году депутатка Карамат Орозова обвинила Замирбека Аскарова в лоббировании интересов Ошской области и требовала его отставки. Это произошло после спора между властями Ошской и Баткенской областей за цементный завод, построенный на спорной территории. Тогда правительство подготовило постановление о передаче территории Ошской области, но было вынуждено отозвать его после критики.

Новый вице-премьер по экономическим вопросам Эркин Асрандиев имеет опыт работы в экономической сфере — он не только возглавлял Российско-кыргызский фонд развития, но и был председателем правления «Айыл Банка».

Однако назначение Арсандиева критиковали депутаты, припомнив ему прошлогоднее исчезновение на Иссык-Куле. Арсандиев участвует в заплывах через озера, но 31 августа был шторм и он пропал. Его искали спасатели и спустя восемь часов поисков нашли на берегу — он самостоятельно доплыл до берега. После спасения Арсандиев возместил расходы на свои поиски и подарил спасателям МЧС водолазные костюмы.

«Он ведь распоряжается сотнями миллионов долларов. Как тогда он вообще планирует работать? В день государственного праздника человек, который держит государственные деньги, решил переплыть озеро… Это его (Асрандиева) понятие? Эркин Шамшудинович, вам надо взрослеть», — сказал депутат Мыктыбек Абдылдаев.