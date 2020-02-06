Премьер-министр Мухаммед Абылгазиев подписал постановление, по которому председателям айылных кенешей будут платить фиксированный месячный оклад.

До этого председатели сел с населением более 20 тысяч человек работали бесплатно и получали лишь единоразовую компенсацию. Кроме того, им нельзя заниматься другой оплачиваемой работой, кроме науки или творчества.

Как сообщил Абылгазиев, такое решение приняли для развития регионов, чтобы граждане «ощутили изменения».

Хотя председателям теперь полагается фиксированный оклад, администрациям сел могут сократить госфинансирование. Ранее правительство сообщало, что планирует «сократить число дотаций в айыл окмоту».