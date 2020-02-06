На контрольно-пропускном пункте кыргызско-таджикской границы в селе Кызыл-Бел Баткенского района 5 февраля зафиксировали повышенную температуру у двух кыргызстанцев, которые ранее были в Китае. Из-за соображений безопасности они были отправлены в областную больницу, где их проверят на коронавирус.

Информация была опубликована в письме координатора по здравоохранению Баткенской области Арзыбека Борубекова. Миздрав утверждает, что больных коронавирусом в Кыргызстане нет, а изолированные кыргызстанцы находятся в удовлетворительном состоянии.

Согласно письму Борубекова, кыргызстанцы 37 и 28 лет 14 января выехали в село Улугчат в Китае, а 21 января вернулись в Ошскую область. В тот же день они выехали в Таджикистан через Баткенскую область и вернулись оттуда 5 февраля.

Когда кыргызстанцы пересекали КПП в селе Кызыл-Бел, установленный там тепловизор показал, что температура их тела составляет 37,3 градуса. Дежурившие сотрудники здравоохранения доставили мужчин в инфекционное отделение Баткенской областной больницы, где они были изолированы.

Как сообщила «Клоопу» пресс-секретарь Министерства здравоохранения Жылдыз Айгерчинова, в Кыргызстане подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет.

«Эпидемиологическая ситуация на территории Кыргызской Республики стабильная, случаи заражения коронавирусом не зарегистрированы. Так как они приехали из Китая через Таджикистан, сотрудники санитарно-карантинного пункта, согласно алгоритму действий, утвержденных Министерством здравоохранения, привезли их в организацию здравоохранения для дальнейшего наблюдения. Состояние у обоих удовлетворительное. Анализы на вирусологическое исследование отобраны, на основе результатов анализов экспертная комиссия решит по дальнейшему наблюдению», — сообщила Айгерчинова.

Кроме изолированных в больнице кыргызстанцев, на карантине находятся дальнобойщики, которые вернулись в Кыргызстан из Улугчата. Они находятся в общежитии КПП «Иркештам» и проходят медицинское обследование.

Китайский город Ухань в провинции Хубэй стал очагом распространения ранее неизвестного коронавируса. Власти Китая закрыли Ухань с населением более 11 млн человек и около десятка других городов на карантин, в городе отменены железнодорожные и авиарейсы, а также внутригородской транспорт.

Государственная погранслужба Кыргызстана сообщала, что в период с 24 по 31 января кыргызско-китайская граница будет закрыта в связи с проведением китайского Нового года. Позднее правительство Кыргызстана усилило контроль на КПП «Иркештам» и «Торугарт» в связи со вспышкой эпидемии коронавируса. На КПП начали работать санитарно-карантинные пункты.