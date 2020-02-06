В министерстве финансов заявили, что четыре села Кара-Суйского района Ошской области больше не будут получать дотации из госбюджета. Ранее депутат Искендер Матраимов попросил перевести район на частичное самофинансирование из-за того, что район «показывает успехи».

Как сообщили в ведомстве, всего из госфинансирования будут исключены четыре села — Кашкар-Кыштак, Нариман, Шарк и Кызыл-Кыштак.

«Минфин с удовлетворением приняло предложение главы администрации Кара-Суйского района Тилека Матраимова по выведению из дотации этих сел. Айылные аймаки будут исключены из перечня органов местного самоуправления, получающих выравнивающие трансферты», — заявили в ведомстве.

Акимом Кара-Суйского района уже восьмой год является родной брат депутата — Тилек Матраимов.

Согласно проекту бюджета на 2020 год, самую большую сумму выравнивающих трансфертов среди районов из республиканского бюджета должны получить именно Кара-Суйский район — 156,5 миллионов сомов.

Выравнивающие трансферты — это деньги, которые предоставляются из госбюджета на покрытие разницы между доходами и потребностями местных бюджетов.

Сумма, которая будет выделена на Кара-Суйский район, больше чем дотации для Иссык-Кульской (почти 112 миллионов) и Таласской областей (почти 122 миллионов сомов).

По прогнозам минфина на следующие два года, трансферты в Кара-Суйский район увеличатся по сравнению с 2019 годом.