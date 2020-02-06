Министерство образования сообщило, что предмет «Кыргызский язык и литература» не будет обязательным при сдаче общереспубликанского теста для всех выпускников. Его должны были ввести в основной тест в 2020 году.

«Изменений в структуре основного теста на ближайшие три года не будет. Но с 2020 года вводятся два дополнительных предметных теста для филологических специальностей и отделения журналистики: кыргызский язык и литература, русский язык и литература», — сказал пресс-секретарь министерства образования Бакыт Кадыркулов.

Основной тест обязателен для всех участников ОРТ. Для выпускников школ, претендующих на грантовое обучение, необходимо сдать не менее одного предметного теста, соответствующего выбранной специальности в вузе. Предметные тесты проводятся по английскому языку, истории, химии, биологии, истории, математике и физике.

Также для учеников, претендующих на контрактную основу, предметный тест даёт преимущество в борьбе за место в университете.

Минобразования не раз поднимало вопрос о введении предмета «Кыргызский язык и литература» в основную часть ОРТ и о полном переводе теста на кыргызский язык. Введение кыргызского языка в ОРТ, как обязательного, было частью национальной программы по развитию государственного языка.

ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы Кыргызстана с 2012 года. От количества баллов по итогам тестирования зависит в каком учебном заведении абитуриент продолжит свое обучение.

Ежегодно государство предоставляет 5 тысяч 705 бюджетных мест для студентов, набравших наивысшие баллы. Вне конкурса на грантовое обучение зачисляются 50 абитуриентов, показавших лучшие результаты в ОРТ.

Авторка: Ангелина Клименко

Читать по теме: