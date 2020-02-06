Контекст: Вице-мэр Мирлан Амантуров раскритиковал «Тазалык» за трату бюджета на высокие зарплаты административно-управленческому персоналу. Руководство муниципального предприятия не согласилось с этим заявлением, а пресс-секретарь опубликовала обращение.

Пресс-секретарь «Тазалыка» Жибек Каракеева ответила на заявление вице-мэра Мирлана Амантурова о больших зарплатах «до 50, 70, до 100 тысяч сомов» в муниципальном предприятии.

Она опубликовала пост на фейсбуке 5 февраля, написав о том, что у нее оклад составляет 11 890 сомов.

Вице-мэр Амантуров М.К. (бывший руководитель Бишкекасфальтсервиса) считает, что у меня, как у сотрудницы АУП Тазалык… Publicerat av Жибек Каракеева Onsdag 5 februari 2020

«Иногда у меня тупо нет денег на обед, для таких случаев в кабинете я держу копилку, где собираю монетки 5 и 10 сомовые. Когда папа лежал в реанимации, я брала в долг, чтобы отвезти ему фрукты и обед. Потом расплачивалась», – написала Жибек Каракеева.

Она также отметила, что дворники получают не 5-10 тысяч, как заявлял вице-мэр. Их зарплата составляет от 8 до 25 тысяч.

«Мирлан Казылаевич, любовь и внимание горожан вы никогда не сможете купить ни за какие деньги. Уважение и признание людей бесплатное… и так было и будет всегда», – обратилась она к вице-мэру.

Вице-мэр в свою очередь прокомментировал обращение информагентству 24.kg. Он заявил, что «такого бардака, как в «Тазалыке» и Бишкекзеленхозе, нет нигде».

«В «Тазалыке» мы выделяем на зарплату 400 миллионов сомов, на руки люди получают 320 миллионов», — утверждает Мирлан Амантуров.

«В среднем сотрудники должны получать по 22 тысячи сомов, но почти 900 человек этих денег не получают. А около 700 дворников получают от 5 тысяч до 12 тысяч сомов. Если он получает 20 тысяч, значит, работает за два-три участка. Есть такие, кому, вообще, 800 часов указывают, хотя в месяце всего 720 часов. А руководитель дворников получает 75 тысяч сомов и своим людям ставит в табель около 500 рабочих часов», — возмутился он.

Он также прокомментировал ведомость, опубликованную Жибек Каракеевой. По его словам, около 200 человек из административно-управленческого аппарата получают выплаты как по хозрасчету, так и по бюджету, «другими словами, за одно рабочее время получают дважды».

Критика в адрес Тазалыка

На планерке мэрии Бишкека 3 февраля начальник «Тазалыка» Рыспек Сарпашов представил отчет о проделанной работе.

Несмотря на заявление главы управления ЖКХ Нурлана Касымова о том, что по отчетности у ведомства хорошие показатели, вице-мэр Мирлан Амантуров не согласился с этим.

«Если у «Тазалыка» хороший учет, почему они должны вам почти миллиард сомов? Где этот хороший учет вы видите? […] АУП (административно-управленческий персонал) зарплату получает до 50, 70, до 100 тыс. сомов, а кто на улице ходит, получает 5-10 тыс. сомов. Это хороший учет у вас? У вас нет учета. И вы тут хвастаетесь», — обратился Амантуров к главе управления ЖКХ.

«Почему вы получаете 75 тыс. сомов, а люди на улицах получают 5-10 тысяч сомов?» – спросил Амантуров у главы Тазалыка.

Сарпашев ответил, что его оклад 22 тысячи сомов и доплата в 10 тысяч сомов.