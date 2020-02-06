Генпрокуратура предоставила «Клоопу» статистику о масштабах домашнего насилия в Кыргызстане. За прошлый год было зарегистрировано 6 145 случаев домашнего насилия.

Чаще всего от домашнего насилия страдали женщины — в 5 659 зарегистрированных случаях. Мужчин почти в 11,5 раз меньше — всего 486.

Зарегистрировано 169 фактов насилия в отношении детей — пострадали 81 мальчик и 88 девочек.

Пострадавшим от семейного насилия было выдано 5355 охранных ордеров согласно Закону «Об охране и защите от семейного насилия». В 790 случаях действия охранных ордеров были продлены.

1 654 факта домашнего насилия были зарегистрированы в Бишкеке, 1 429 — в Чуйской области, 796 — в Ошской области, 777 — в Джалал-Абадской, 402 — в Иссык-Кульской, 316 — в городе Ош, 372 — в Нарынской области, 213 — в Баткенской области и 186 — в Таласской. Эти цифры не говорят о том, что уровень насилия в Бишкеке больше, чем, например, в Оше — просто в Бишкеке пострадавшие от насилия чаще обращались за помощью в правоохранительные органы.

По статье «Убийство» зарегистрированы 4 преступления, по статье «Причинение менее тяжкого и тяжкого вреда здоровью» — 451, по «Изнасилованию и насильственным действиям сексуального характера» — 6 преступлений. Остальные 5 496 фактов зарегистрированы в едином реестре, как проступки.