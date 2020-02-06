Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило о двух кыргызстанцах, пострадавших в результате крушения самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула. Они находятся в больнице, где получают необходимую медицинскую помощь.

По информации медиков, состояние пострадавших удовлетворительное.

Они должны были находиться под медицинским присмотром 24 часа. Что будет с ними дальше пока неизвестно. МИД отказался от комментариев.

Ранее МИД сообщал, что погибших нет, однако по информации BBC, погибли три человека. Издание со ссылкой на министерство здравоохранения Турции сообщает, что помимо погибших пострадали 179 человек.

Самолёт, совершавший рейс по маршруту «Измир-Стамбул», совершил жёсткую посадку в аэропорту имени Сабихи Гёкчен, загорелся и разбился на три части.

Тушение пожара. Фото: Reuters

По словам губернатора Стамбула, самолёт не смог удержаться на взлётно-посадочной полосе из-за плохих погодных условий и выехал за её пределы на 50-60 метров.

После инцидента аэропорт был закрыт, а рейсы перенаправлены в другие аэропорты.