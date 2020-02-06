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Восемь сотрудников китайской золотодобывающей компании «Макмал Голд Компани» прибыли из Китая 31 января — работодатель попросил проверить их на коронавирус и отправил на проверку в Бишкек.

«Я поговорил с акимом [Тогуз-Тороуского района]. Со стороны местной власти не было слов о том, чтобы переправить граждан Китая в Бишкек», — сказал пресс-секретарь полпреда Джалал-Абадской области Байгазы Раимкулова Раимкулов.

В Бишкеке медики не обнаружили у граждан Китая признаки коронавируса. Но пока они все равно не выйдут на работу и будут оставаться в месте проживания под наблюдением врачей.

«К нам поступили 8 граждан Китая для проверки. Признаков коронавируса не обнаружено. По правилам мы должны были отпускать их домой, если признаки не будут выявлены в течение трех дней. На данный момент они под наблюдением врача в домашних условиях. Они не хотели приезжать в Бишкек, хотели быть на карантине в Тогуз-Торо. Но местные жители были против», — объяснила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Жылдыз Айгерчинова.

По информации Минздрава, в Кыргызстане нет больных с коронавирусом. Прибывших из Китая проверяют на наличие температуры и обязывают в течение двух недель не выходить из дома. Прибывших периодически проверяют врачи.

С начала эпидемии коронавируса в мире погибли уже 565 человек. 563 из них погибли в Китае.

